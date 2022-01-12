https://ria.ru/20220112/zaymy-1767441655.html

Раскрыта денежная схема по стравливанию Украины и России

В Польше раскрыли денежную схему по стравливанию Украины и России - РИА Новости, 12.01.2022

Раскрыта денежная схема по стравливанию Украины и России

Западу выгодно выделять Украине деньги на подготовку к гипотетической войне с Россией, так как затем они возвращаются в виде оплаты военных заказов, рассказал в РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:37

2022-01-12T09:37

2022-01-12T12:21

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Западу выгодно выделять Украине деньги на подготовку к гипотетической войне с Россией, так как затем они возвращаются в виде оплаты военных заказов, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" польский аналитик Конрад Рэнкас.Прежде всего он отметил, что повсеместное обсуждение якобы планируемого Россией нападения на Украину доказывает, что с реальностью эти сообщения не имеют ничего общего.На самом деле западные СМИ, которые уже несколько месяцев твердят о подготовке российского вторжения, начали постепенно признавать голословность этих обвинений, добавил Рэнкас.Тем не менее, подчеркнул он, раздувание темы предстоящего конфликта принесло плоды, о чем свидетельствует размер украинского военного бюджета: более десяти миллиардов евро.Москва не раз опровергала обвинения в подготовке нападения на Украину, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220111/ukraina-1767258398.html

https://ria.ru/20220111/prodazha-1767357356.html

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