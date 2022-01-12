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Раскрыта денежная схема по стравливанию Украины и России
В Польше раскрыли денежную схему по стравливанию Украины и России - РИА Новости, 12.01.2022
Раскрыта денежная схема по стравливанию Украины и России
Западу выгодно выделять Украине деньги на подготовку к гипотетической войне с Россией, так как затем они возвращаются в виде оплаты военных заказов, рассказал в РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:37
2022-01-12T12:21
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Западу выгодно выделять Украине деньги на подготовку к гипотетической войне с Россией, так как затем они возвращаются в виде оплаты военных заказов, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" польский аналитик Конрад Рэнкас.Прежде всего он отметил, что повсеместное обсуждение якобы планируемого Россией нападения на Украину доказывает, что с реальностью эти сообщения не имеют ничего общего.На самом деле западные СМИ, которые уже несколько месяцев твердят о подготовке российского вторжения, начали постепенно признавать голословность этих обвинений, добавил Рэнкас.Тем не менее, подчеркнул он, раздувание темы предстоящего конфликта принесло плоды, о чем свидетельствует размер украинского военного бюджета: более десяти миллиардов евро.Москва не раз опровергала обвинения в подготовке нападения на Украину, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20220111/ukraina-1767258398.html
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в мире, украина, сша, польша, россия
09:37 12.01.2022 (обновлено: 12:21 12.01.2022)
 
В Польше раскрыли денежную схему по стравливанию Украины и России

Эксперт Рэнкас: США дают Украине деньги, возвращающиеся в виде оплаты военных заказов

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий рядом с флагами Украины и США
Военнослужащий рядом с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий рядом с флагами Украины и США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Западу выгодно выделять Украине деньги на подготовку к гипотетической войне с Россией, так как затем они возвращаются в виде оплаты военных заказов, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" польский аналитик Конрад Рэнкас.
Прежде всего он отметил, что повсеместное обсуждение якобы планируемого Россией нападения на Украину доказывает, что с реальностью эти сообщения не имеют ничего общего.

"При желании после утренней переклички в Ростове российские солдаты съедят ланч в Харькове, пообедают в Киеве и еще успеют попить чай во львовских кафе", — пояснил собеседник издания.

На самом деле западные СМИ, которые уже несколько месяцев твердят о подготовке российского вторжения, начали постепенно признавать голословность этих обвинений, добавил Рэнкас.
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Тем не менее, подчеркнул он, раздувание темы предстоящего конфликта принесло плоды, о чем свидетельствует размер украинского военного бюджета: более десяти миллиардов евро.

"Деньги, которые Запад "одалживает" Киеву, возвращаются обратно в виде оплаты военных заказов, бизнес процветает, а ВПК с услужливыми СМИ подсчитывают прибыли", — заключил Рэнкас.

Москва не раз опровергала обвинения в подготовке нападения на Украину, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
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