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Неожиданные события в Европе привели к усилению зависимости Германии от России
Эксперты предсказали усиление зависимости Германии от "Газпрома" - РИА Новости, 12.01.2022
Неожиданные события в Европе привели к усилению зависимости Германии от России
Проблемы с добычей газа в Нидерландах могут привести к усилению зависимости Германии от "Газпрома", заявили эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T04:41
2022-01-12T04:41
2022-01-12T15:47
в мире
природный газ
нидерланды
норвегия
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газпром
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геральд трауфеттер
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Проблемы с добычей газа в Нидерландах могут привести к усилению зависимости Германии от "Газпрома", заявили эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel.По их словам, сейчас 90 процентов потребностей страны в топливе покрывается за счет импорта. Газ поступает в Германию исключительно по газопроводам преимущественно из трех государств: России, Норвегии и Нидерландов.Они подчеркнули, что на российскую компанию в структуре немецкого импорта газа приходится 55 процентов.По мнению авторов, альтернативным источником могли бы стать поставки сжиженного природного газа из США, Катара или Австралии, но у Германии нет собственного порта для его приема, к тому же вопрос еще и в цене."СПГ дорог, а спрос на него у таких крупных покупателей, как Япония, Китай и Южная Корея, высок. Значимого снижения цены немцы если и смогут добиться, то только при заключении долгосрочных договоров", — полагают эксперты.При этом они сомневаются, что поставщики СПГ согласятся на такие контракты из-за того, что Германия планирует перейти на возобновляемые источники энергии. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, природный газ, нидерланды, норвегия, германия, газпром, россия, геральд трауфеттер, клаус хеккинг
04:41 12.01.2022 (обновлено: 15:47 12.01.2022)
Эксперты предсказали усиление зависимости Германии от "Газпрома"
Spiegel: прекращение добычи газа в Нидерландах усилит зависимость Германии от "Газпрома"