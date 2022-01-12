https://ria.ru/20220112/zarplata-1767431054.html
В России в 2021 году выросла медианная зарплата, показало исследование
В России в 2021 году выросла медианная зарплата, показало исследование - РИА Новости, 12.01.2022
В России в 2021 году выросла медианная зарплата, показало исследование
Медианная зарплата в России в массовых профессиях в 2021 году выросла на 17 процентов, до 35 тысяч рублей, показало исследование "Авито Работы", которое имеется РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T05:45
2022-01-12T05:45
2022-01-12T06:20
общество
зарплата
москва
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Медианная зарплата в России в массовых профессиях в 2021 году выросла на 17 процентов, до 35 тысяч рублей, показало исследование "Авито Работы", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.Максимальный рост заработной платы отмечается в группах профессий "Фитнес, салоны красоты" — на 33 процентов, до 40 тысяч рублей, "Автомобильный бизнес" — на 25 процентов, до 50 тысяч, "Управление персоналом" — на 20 процентов, до 40 тысяч, "Транспорт, логистика" — на 19 процентов, до 47,5 тысячи, "Строительство" — на 13 процентов, до 45 тысяч.Низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж (30 000 рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 500 рублей), страхования (27 500 рублей), образования (25 000 рублей). Медленно растут зарплаты в группах профессий "Консультирование", "Бухгалтерия и финансы" (семь процентов), "Продажи" (три процента)", добавляется в сообщении."Работодатели по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом, и эта тенденция сохранится в 2022 году. Компании увеличивают зарплатные предложения, чтобы удержать сотрудников и набрать новых людей. Однако соискатели ведут себя более избирательно, они выбирают наиболее выгодные предложения - как с точки зрения зарплат, так и условий труда - внимательно изучают отзывы сотрудников о компании-работодателе", — прокомментировал управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.
https://ria.ru/20211208/vakansii-1762678313.html
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общество, зарплата, москва, россия
05:45 12.01.2022 (обновлено: 06:20 12.01.2022)
В России в 2021 году выросла медианная зарплата, показало исследование
Исследование "Авито Работы" выявило рост медианной зарплаты в России в 2021 году
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Медианная зарплата в России
в массовых профессиях в 2021 году выросла на 17 процентов, до 35 тысяч рублей, показало исследование "Авито Работы", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.
"За прошедший год заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17 процентов. Если в 2020 году медианная зарплата составляла 30 000 рублей, то в 2021 году работодатели уже предлагали в среднем 35 000 рублей", — говорится в сообщении.
Максимальный рост заработной платы отмечается в группах профессий "Фитнес, салоны красоты" — на 33 процентов, до 40 тысяч рублей, "Автомобильный бизнес" — на 25 процентов, до 50 тысяч, "Управление персоналом" — на 20 процентов, до 40 тысяч, "Транспорт, логистика" — на 19 процентов, до 47,5 тысячи, "Строительство" — на 13 процентов, до 45 тысяч.
Низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж (30 000 рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 500 рублей), страхования (27 500 рублей), образования (25 000 рублей). Медленно растут зарплаты в группах профессий "Консультирование", "Бухгалтерия и финансы" (семь процентов), "Продажи" (три процента)", добавляется в сообщении.
"Работодатели по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом, и эта тенденция сохранится в 2022 году. Компании увеличивают зарплатные предложения, чтобы удержать сотрудников и набрать новых людей. Однако соискатели ведут себя более избирательно, они выбирают наиболее выгодные предложения - как с точки зрения зарплат, так и условий труда - внимательно изучают отзывы сотрудников о компании-работодателе", — прокомментировал управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.