Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/zarplata-1767431054.html
В России в 2021 году выросла медианная зарплата, показало исследование
В России в 2021 году выросла медианная зарплата, показало исследование - РИА Новости, 12.01.2022
В России в 2021 году выросла медианная зарплата, показало исследование
Медианная зарплата в России в массовых профессиях в 2021 году выросла на 17 процентов, до 35 тысяч рублей, показало исследование "Авито Работы", которое имеется РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T05:45
2022-01-12T06:20
общество
зарплата
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741546714_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_ce6781b30ed597231da976c1d91ffcb7.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Медианная зарплата в России в массовых профессиях в 2021 году выросла на 17 процентов, до 35 тысяч рублей, показало исследование "Авито Работы", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.Максимальный рост заработной платы отмечается в группах профессий "Фитнес, салоны красоты" — на 33 процентов, до 40 тысяч рублей, "Автомобильный бизнес" — на 25 процентов, до 50 тысяч, "Управление персоналом" — на 20 процентов, до 40 тысяч, "Транспорт, логистика" — на 19 процентов, до 47,5 тысячи, "Строительство" — на 13 процентов, до 45 тысяч.Низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж (30 000 рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 500 рублей), страхования (27 500 рублей), образования (25 000 рублей). Медленно растут зарплаты в группах профессий "Консультирование", "Бухгалтерия и финансы" (семь процентов), "Продажи" (три процента)", добавляется в сообщении."Работодатели по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом, и эта тенденция сохранится в 2022 году. Компании увеличивают зарплатные предложения, чтобы удержать сотрудников и набрать новых людей. Однако соискатели ведут себя более избирательно, они выбирают наиболее выгодные предложения - как с точки зрения зарплат, так и условий труда - внимательно изучают отзывы сотрудников о компании-работодателе", — прокомментировал управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.
https://ria.ru/20211208/vakansii-1762678313.html
https://ria.ru/20220110/rabota-1767096880.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741546714_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_7d80dd2ad26a4d60154f6361f9b3d925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, зарплата, москва, россия
05:45 12.01.2022 (обновлено: 06:20 12.01.2022)
 
В России в 2021 году выросла медианная зарплата, показало исследование

Исследование "Авито Работы" выявило рост медианной зарплаты в России в 2021 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнятие наличных в банкомате
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Снятие наличных в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Медианная зарплата в России в массовых профессиях в 2021 году выросла на 17 процентов, до 35 тысяч рублей, показало исследование "Авито Работы", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.

"За прошедший год заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17 процентов. Если в 2020 году медианная зарплата составляла 30 000 рублей, то в 2021 году работодатели уже предлагали в среднем 35 000 рублей", — говорится в сообщении.

Максимальный рост заработной платы отмечается в группах профессий "Фитнес, салоны красоты" — на 33 процентов, до 40 тысяч рублей, "Автомобильный бизнес" — на 25 процентов, до 50 тысяч, "Управление персоналом" — на 20 процентов, до 40 тысяч, "Транспорт, логистика" — на 19 процентов, до 47,5 тысячи, "Строительство" — на 13 процентов, до 45 тысяч.
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 06:20
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж (30 000 рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 500 рублей), страхования (27 500 рублей), образования (25 000 рублей). Медленно растут зарплаты в группах профессий "Консультирование", "Бухгалтерия и финансы" (семь процентов), "Продажи" (три процента)", добавляется в сообщении.
"Работодатели по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом, и эта тенденция сохранится в 2022 году. Компании увеличивают зарплатные предложения, чтобы удержать сотрудников и набрать новых людей. Однако соискатели ведут себя более избирательно, они выбирают наиболее выгодные предложения - как с точки зрения зарплат, так и условий труда - внимательно изучают отзывы сотрудников о компании-работодателе", — прокомментировал управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.
Офис - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 07:00
Большинство россиян планируют сменить работу в 2022 году, показал опрос
 
ОбществоЗарплатаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
01:46Пушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против Путина
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Лента новостейМолния
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле странойПушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против ПутинаБелый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"