https://ria.ru/20220112/zakon-1767511925.html

В Костроме призвали скорее принять закон о пожизненном сроке для педофилов

В Костроме призвали скорее принять закон о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 12.01.2022

В Костроме призвали скорее принять закон о пожизненном сроке для педофилов

Депутаты Костромской облдумы подготовили обращение в Госдуму РФ с просьбой ускорить принятие закона о пожизненном лишении свободы для педофилов после трагедии с РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:44

2022-01-12T15:44

2022-01-12T15:44

кострома

костромская область

вячеслав володин

костромская областная дума

госдума рф

россия

убийство пятилетней девочки в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутаты Костромской облдумы подготовили обращение в Госдуму РФ с просьбой ускорить принятие закона о пожизненном лишении свободы для педофилов после трагедии с похищением и убийством пятилетней девочки в Костроме, сообщает пресс-служба облдумы.Ранее СУСК России по Костромской области сообщало, что 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу рядом с культурным центром "Россия" в Костроме, где ее мать занималась уборкой помещений. Спустя непродолжительное время ребенка забрали двое мужчин и скрылись с ней на руках в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Поздним вечером того же дня силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве девочки, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Оба подозреваемых – мужчины 24 и 44 лет – арестованы."Костромская областная дума настаивает на скорейшем принятии федерального закона о пожизненном лишении свободы для педофилов. Обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину единогласно поддержал сегодня депутатский корпус. Решение принято путем опроса. Это предусмотрено думским регламентом в исключительных случаях", - говорится в сообщении регионального парламента.Отмечается, что трагедия, произошедшая в Костроме, стала потрясением не только для региона, но и всей страны, она вызвала большой общественный резонанс и запрос на самое суровое наказание для педофилов.В декабре законопроект об ужесточении ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних был принят Госдумой в первом чтении."Депутаты Костромской областной думы считают, что медлить с принятием закона нельзя. Наказание для педофилов в виде пожизненного заключения – мера необходимая и полностью оправданная, считают региональные парламентарии", - говорится в сообщении.Председатель Костромской облдумы Алексей Анохин назвал убийц "нелюдями, которым не может быть места в нашем обществе". "Они должны не только сидеть пожизненно, но и отбывать наказание в самых суровых условиях – работать на северных территориях, рудниках. Самым жестким образом раз и навсегда необходимо пресекать не только попытки, а даже мысли причинить вред ребенку", - цитирует Анохина пресс-служба облдумы.

https://ria.ru/20220111/ombudsmen-1767352158.html

https://ria.ru/20220106/kostroma-1766743532.html

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