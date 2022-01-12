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В Костроме призвали скорее принять закон о пожизненном сроке для педофилов
В Костроме призвали скорее принять закон о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 12.01.2022
В Костроме призвали скорее принять закон о пожизненном сроке для педофилов
Депутаты Костромской облдумы подготовили обращение в Госдуму РФ с просьбой ускорить принятие закона о пожизненном лишении свободы для педофилов после трагедии с РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:44
2022-01-12T15:44
кострома
костромская область
вячеслав володин
костромская областная дума
госдума рф
россия
убийство пятилетней девочки в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутаты Костромской облдумы подготовили обращение в Госдуму РФ с просьбой ускорить принятие закона о пожизненном лишении свободы для педофилов после трагедии с похищением и убийством пятилетней девочки в Костроме, сообщает пресс-служба облдумы.Ранее СУСК России по Костромской области сообщало, что 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу рядом с культурным центром "Россия" в Костроме, где ее мать занималась уборкой помещений. Спустя непродолжительное время ребенка забрали двое мужчин и скрылись с ней на руках в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Поздним вечером того же дня силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве девочки, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Оба подозреваемых – мужчины 24 и 44 лет – арестованы."Костромская областная дума настаивает на скорейшем принятии федерального закона о пожизненном лишении свободы для педофилов. Обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину единогласно поддержал сегодня депутатский корпус. Решение принято путем опроса. Это предусмотрено думским регламентом в исключительных случаях", - говорится в сообщении регионального парламента.Отмечается, что трагедия, произошедшая в Костроме, стала потрясением не только для региона, но и всей страны, она вызвала большой общественный резонанс и запрос на самое суровое наказание для педофилов.В декабре законопроект об ужесточении ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних был принят Госдумой в первом чтении."Депутаты Костромской областной думы считают, что медлить с принятием закона нельзя. Наказание для педофилов в виде пожизненного заключения – мера необходимая и полностью оправданная, считают региональные парламентарии", - говорится в сообщении.Председатель Костромской облдумы Алексей Анохин назвал убийц "нелюдями, которым не может быть места в нашем обществе". "Они должны не только сидеть пожизненно, но и отбывать наказание в самых суровых условиях – работать на северных территориях, рудниках. Самым жестким образом раз и навсегда необходимо пресекать не только попытки, а даже мысли причинить вред ребенку", - цитирует Анохина пресс-служба облдумы.
https://ria.ru/20220111/ombudsmen-1767352158.html
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кострома, костромская область, вячеслав володин, костромская областная дума, госдума рф, россия, убийство пятилетней девочки в костроме
15:44 12.01.2022
 
В Костроме призвали скорее принять закон о пожизненном сроке для педофилов

В Костромской облдуме призвали скорее принять закон о пожизненном сроке для педофилов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутаты Костромской облдумы подготовили обращение в Госдуму РФ с просьбой ускорить принятие закона о пожизненном лишении свободы для педофилов после трагедии с похищением и убийством пятилетней девочки в Костроме, сообщает пресс-служба облдумы.
Ранее СУСК России по Костромской области сообщало, что 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу рядом с культурным центром "Россия" в Костроме, где ее мать занималась уборкой помещений. Спустя непродолжительное время ребенка забрали двое мужчин и скрылись с ней на руках в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Поздним вечером того же дня силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве девочки, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Оба подозреваемых – мужчины 24 и 44 лет – арестованы.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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"Костромская областная дума настаивает на скорейшем принятии федерального закона о пожизненном лишении свободы для педофилов. Обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину единогласно поддержал сегодня депутатский корпус. Решение принято путем опроса. Это предусмотрено думским регламентом в исключительных случаях", - говорится в сообщении регионального парламента.
Отмечается, что трагедия, произошедшая в Костроме, стала потрясением не только для региона, но и всей страны, она вызвала большой общественный резонанс и запрос на самое суровое наказание для педофилов.
В декабре законопроект об ужесточении ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних был принят Госдумой в первом чтении.
Мужчинам, подозреваемым в убийстве 5-летней девочки, избрана мера пресечения
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В Костроме арестовали подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
"Депутаты Костромской областной думы считают, что медлить с принятием закона нельзя. Наказание для педофилов в виде пожизненного заключения – мера необходимая и полностью оправданная, считают региональные парламентарии", - говорится в сообщении.
Председатель Костромской облдумы Алексей Анохин назвал убийц "нелюдями, которым не может быть места в нашем обществе". "Они должны не только сидеть пожизненно, но и отбывать наказание в самых суровых условиях – работать на северных территориях, рудниках. Самым жестким образом раз и навсегда необходимо пресекать не только попытки, а даже мысли причинить вред ребенку", - цитирует Анохина пресс-служба облдумы.
 
КостромаКостромская областьВячеслав ВолодинКостромская областная ДумаГосдума РФРоссияУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
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