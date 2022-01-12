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Наука
https://ria.ru/20220112/windows-1767484222.html
В Windows 11 обнаружена секретная возможность
В Windows 11 обнаружена секретная возможность - РИА Новости, 12.01.2022
В Windows 11 обнаружена секретная возможность
Новейшая Windows 11 способна работать с таким устаревшим носителем данных, как дискета. Опция обнаружена порталом Windows Latest. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:17
2022-01-12T13:17
наука
технологии
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новейшая Windows 11 способна работать с таким устаревшим носителем данных, как дискета. Опция обнаружена порталом Windows Latest.В Microsoft эту возможность не раскрывают, но она есть. Если в Windows 10 ОС указывала по умолчанию путь к А, который много лет являлся обозначением дисковода для чтения дискет, то в 11 логика работы изменилась. Диспетчер теперь может автоматически определять гибкий носитель — система распознает дискету, подключенную через устройство чтения к компьютеру.Вместе с этим, в Windows 11 можно иначе установить драйверы. Для этого можно использовать диспетчер устройств и перейти к пути, где доступны драйверы, вместо использования пакета-установщика, предлагаемого производителем оборудования.Windows 11 стала доступна для установки в конце 2021-го. Очередное поколение ОС отличается и обновленным интерфейсом. Весной ожидается крупный апдейт операционной системы.
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технологии, microsoft corporation, windows
13:17 12.01.2022
 

В Windows 11 обнаружена секретная возможность

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новейшая Windows 11 способна работать с таким устаревшим носителем данных, как дискета. Опция обнаружена порталом Windows Latest.
В Microsoft эту возможность не раскрывают, но она есть. Если в Windows 10 ОС указывала по умолчанию путь к А, который много лет являлся обозначением дисковода для чтения дискет, то в 11 логика работы изменилась. Диспетчер теперь может автоматически определять гибкий носитель — система распознает дискету, подключенную через устройство чтения к компьютеру.
Вместе с этим, в Windows 11 можно иначе установить драйверы. Для этого можно использовать диспетчер устройств и перейти к пути, где доступны драйверы, вместо использования пакета-установщика, предлагаемого производителем оборудования.
Windows 11 стала доступна для установки в конце 2021-го. Очередное поколение ОС отличается и обновленным интерфейсом. Весной ожидается крупный апдейт операционной системы.
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