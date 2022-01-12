https://ria.ru/20220112/windows-1767484222.html

В Windows 11 обнаружена секретная возможность

В Windows 11 обнаружена секретная возможность - РИА Новости, 12.01.2022

В Windows 11 обнаружена секретная возможность

Новейшая Windows 11 способна работать с таким устаревшим носителем данных, как дискета. Опция обнаружена порталом Windows Latest. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:17

2022-01-12T13:17

2022-01-12T13:17

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Новейшая Windows 11 способна работать с таким устаревшим носителем данных, как дискета. Опция обнаружена порталом Windows Latest.В Microsoft эту возможность не раскрывают, но она есть. Если в Windows 10 ОС указывала по умолчанию путь к А, который много лет являлся обозначением дисковода для чтения дискет, то в 11 логика работы изменилась. Диспетчер теперь может автоматически определять гибкий носитель — система распознает дискету, подключенную через устройство чтения к компьютеру.Вместе с этим, в Windows 11 можно иначе установить драйверы. Для этого можно использовать диспетчер устройств и перейти к пути, где доступны драйверы, вместо использования пакета-установщика, предлагаемого производителем оборудования.Windows 11 стала доступна для установки в конце 2021-го. Очередное поколение ОС отличается и обновленным интерфейсом. Весной ожидается крупный апдейт операционной системы.

https://ria.ru/20211210/android-1763102876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, microsoft corporation, windows