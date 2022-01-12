https://ria.ru/20220112/weeknd-1767459578.html
The Weeknd попал на хоррор-дискотеку в новом клипе
The Weeknd попал на хоррор-дискотеку в новом клипе - РИА Новости, 12.01.2022
The Weeknd попал на хоррор-дискотеку в новом клипе
The Weeknd выпустил клип на песню "Gasoline". Ролик размещен на его YouTube-канале. Менее чем за сутки он набрал более двух миллионов просмотров и 150 тысяч... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:34
2022-01-12T17:34
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. The Weeknd выпустил клип на песню "Gasoline". Ролик размещен на его YouTube-канале. Менее чем за сутки он набрал более двух миллионов просмотров и 150 тысяч лайков. В сюрреалистичном видео музыкант исполнил две роли — парня, оказавшегося на странной дискотеке, и его постаревшую версию, тоже очутившуюся на танцполе. В клипе показано, как из-под земли, словно в хоррорах о зомби, высовываются чьи-то руки и хватают героев за лодыжки. Да и танцоры здесь тоже похожи на нечисть из фильмов ужасов: их красивые лица то и дело превращаются в оскал монстров. Разновозрастные двойники, которых сыграл The Weeknd, не были рады встречи друг с другом. Молодой персонаж певца даже затеял драку со стариком, похожим на него. Песня "Gasoline" вошла в новый альбом исполнителя "Dawn FM", релиз которого состоялся 7 января. На сайте агрегаторе рецензий Metacritic у пластики очень высокий рейтинг — 89 баллов. Эта оценка была сделана на основе 18 рецензий. И все они положительные.
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новости культуры, музыка, the weeknd (эйбел тесфайе)
The Weeknd попал на хоррор-дискотеку в новом клипе
The Weeknd выпустил клип на песню "Gasoline"