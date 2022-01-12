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Подать заявку на выплаты к юбилею супружеской жизни в МО станет проще
Подать заявку на выплаты к юбилею супружеской жизни в МО станет проще - РИА Новости, 12.01.2022
Подать заявку на выплаты к юбилею супружеской жизни в МО станет проще
Жители Московской области смогут подать заявку на выплату к юбилею супружеской жизни онлайн через портал "Госуслуги". Выплаты положены парам, прожившим в браке... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:38
2022-01-12T16:38
2022-01-12T16:38
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Жители Московской области смогут подать заявку на выплату к юбилею супружеской жизни онлайн через портал "Госуслуги". Выплаты положены парам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет и более, сообщил телеканал "360".Раньше супругам нужно было оформлять заявку в МФЦ, сейчас они могут сделать это на госуслугах сами или с помощью представителя. Срок рассмотрения заявки сократили до семи рабочих дней."Денежные средства им будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Выплаты к юбилею супружеской жизни можно получить в течение года после даты: на 50 лет брака — 5 тысяч рублей, на 55 лет — 6 тысяч, на 60 лет — 7 тысяч, на 65 лет — 8 тысяч, на 70 лет и более — 9 тысяч.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости.
Жители Московской области смогут подать заявку на выплату к юбилею супружеской жизни онлайн через портал "Госуслуги". Выплаты положены парам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет и более, сообщил телеканал "360"
.
Раньше супругам нужно было оформлять заявку в МФЦ, сейчас они могут сделать это на госуслугах сами или с помощью представителя. Срок рассмотрения заявки сократили до семи рабочих дней.
"Денежные средства им будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
Выплаты к юбилею супружеской жизни можно получить в течение года после даты: на 50 лет брака — 5 тысяч рублей, на 55 лет — 6 тысяч, на 60 лет — 7 тысяч, на 65 лет — 8 тысяч, на 70 лет и более — 9 тысяч.