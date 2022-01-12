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Замгоссекретаря США заявила, что у каждой страны есть право на выбор пути

Замгоссекретаря США заявила, что у каждой страны есть право на выбор пути - РИА Новости, 12.01.2022

Замгоссекретаря США заявила, что у каждой страны есть право на выбор пути

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что в ходе заседания Совета Россия-НАТО подчеркнула наличие у каждой страны суверенного права на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:53

2022-01-12T15:53

2022-01-12T16:04

в мире

сша

нато

россия

вена

совет россия-нато

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что в ходе заседания Совета Россия-НАТО подчеркнула наличие у каждой страны суверенного права на выбор собственного пути."На Совете НАТО-Россия сегодня (в среду - ред.) я подчеркнула фундаментальные принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать собственный путь", - написала Шерман в Twitter.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО. Затем состоятся консультации в Вене - на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

сша

россия

вена

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в мире, сша, нато, россия, вена, совет россия-нато