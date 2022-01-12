https://ria.ru/20220112/vtorzhenie-1767500021.html
Скучная и назойливая пропаганда про русских совсем достала британцев
В Британии высмеяли "скучную и назойливую пропаганду" о вторжении России - РИА Новости, 12.01.2022
Скучная и назойливая пропаганда про русских совсем достала британцев
Читатели британской Daily Mail возмутились фактам, изложенным в статье об "отмене вторжения России на Украину" из-за неподходящей погоды, при которой "танки... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:39
2022-01-12T14:39
2022-01-12T14:39
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail возмутились фактам, изложенным в статье об "отмене вторжения России на Украину" из-за неподходящей погоды, при которой "танки застрянут в грязи".Комментаторы посчитали, что никакое вторжение никогда и никем не планировалось."Нет, они изначально не собирались никуда вторгаться. Вся эта пропаганда становится все более скучной и назойливой", — написал dazzasp."Нельзя доверять разведданным из США", — написал один из пользователей."Давайте обвиним русских в попытке осуществить вторжение, а когда они этого не сделают, мы все свалим на погоду! Британская журналистика во всей своей красе" — возмутился другой комментатор."Вы пишете, что Россия испугалась? Если бы Россия захотела атаковать, она бы уже давно это сделала", — написал Butcher701.Помимо этого, читатели посоветовали президенту США джо Байдену нанять астрологов, чтобы они предсказывали действия России.На Западе в последние месяцы все чаще утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно подчеркивал, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО у границ России. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории РФ — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220110/submariny-1767094354.html
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, россия
В Британии высмеяли "скучную и назойливую пропаганду" о вторжении России
Читатели Daily Mail высмеяли статью об отмене вторжения России на Украину из-за погоды
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Читатели британской Daily Mail
возмутились фактам, изложенным в статье об "отмене вторжения России
на Украину" из-за неподходящей погоды, при которой "танки застрянут в грязи".
Комментаторы посчитали, что никакое вторжение никогда и никем не планировалось.
"Нет, они изначально не собирались никуда вторгаться. Вся эта пропаганда становится все более скучной и назойливой", — написал dazzasp.
"Нельзя доверять разведданным из США", — написал один из пользователей.
"Давайте обвиним русских в попытке осуществить вторжение, а когда они этого не сделают, мы все свалим на погоду! Британская журналистика во всей своей красе" — возмутился другой комментатор.
"Вы пишете, что Россия испугалась? Если бы Россия захотела атаковать, она бы уже давно это сделала", — написал Butcher701.
Помимо этого, читатели посоветовали президенту США
джо Байдену нанять астрологов, чтобы они предсказывали действия России.
На Западе в последние месяцы все чаще утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину
. Кремль неоднократно подчеркивал, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО
у границ России. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, вооруженные силы перемещаются в пределах территории РФ — это никому не угрожает и никого не должно волновать.