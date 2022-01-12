https://ria.ru/20220112/vtorzhenie-1767500021.html

Скучная и назойливая пропаганда про русских совсем достала британцев

В Британии высмеяли "скучную и назойливую пропаганду" о вторжении России - РИА Новости, 12.01.2022

Скучная и назойливая пропаганда про русских совсем достала британцев

Читатели британской Daily Mail возмутились фактам, изложенным в статье об "отмене вторжения России на Украину" из-за неподходящей погоды, при которой "танки... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:39

2022-01-12T14:39

2022-01-12T14:39

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail возмутились фактам, изложенным в статье об "отмене вторжения России на Украину" из-за неподходящей погоды, при которой "танки застрянут в грязи".Комментаторы посчитали, что никакое вторжение никогда и никем не планировалось."Нет, они изначально не собирались никуда вторгаться. Вся эта пропаганда становится все более скучной и назойливой", — написал dazzasp."Нельзя доверять разведданным из США", — написал один из пользователей."Давайте обвиним русских в попытке осуществить вторжение, а когда они этого не сделают, мы все свалим на погоду! Британская журналистика во всей своей красе" — возмутился другой комментатор."Вы пишете, что Россия испугалась? Если бы Россия захотела атаковать, она бы уже давно это сделала", — написал Butcher701.Помимо этого, читатели посоветовали президенту США джо Байдену нанять астрологов, чтобы они предсказывали действия России.На Западе в последние месяцы все чаще утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно подчеркивал, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО у границ России. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории РФ — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220110/submariny-1767094354.html

https://ria.ru/20220102/bayden-1766399056.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, россия