https://ria.ru/20220112/vremya-1767457388.html
Депутат предложил увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена"
Депутат предложил увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена" - РИА Новости, 12.01.2022
Депутат предложил увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена"
Председатель думского комитета по контролю Олег Морозов от ЕР предлагает увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена" с 5 до 10-15 минут,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:07
2022-01-12T11:07
2022-01-12T11:18
общество
госдума рф
олег морозов
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель думского комитета по контролю Олег Морозов от ЕР предлагает увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена" с 5 до 10-15 минут, соответствующий запрос парламентарий направил в органы ГИБДД."В первую очередь, считаю важным получить обратную связь от избирателей по этому вопросу. В то же время необходимо внимательно изучить позицию органов ГИБДД. На практике, очень часто пяти минут недостаточно для того, чтобы помочь выйти из машины пожилому человеку или проводить ребёнка в детский сад. Если такая инициатива найдёт поддержку, будем ее обсуждать", - сказал Морозов РИА Новости.Как отметил депутат, соответствующие запросы уже направлены в органы ГИБДД.
https://ria.ru/20211217/shtraf-1764163507.html
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общество, госдума рф, олег морозов
11:07 12.01.2022 (обновлено: 11:18 12.01.2022)
Депутат предложил увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена"
Депутат Госдумы Морозов предложил увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена"