https://ria.ru/20220112/vremya-1767457388.html

Депутат предложил увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена"

Депутат предложил увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена" - РИА Новости, 12.01.2022

Депутат предложил увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена"

Председатель думского комитета по контролю Олег Морозов от ЕР предлагает увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена" с 5 до 10-15 минут,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:07

2022-01-12T11:07

2022-01-12T11:18

общество

госдума рф

олег морозов

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель думского комитета по контролю Олег Морозов от ЕР предлагает увеличить время остановки под знаком "Стоянка запрещена" с 5 до 10-15 минут, соответствующий запрос парламентарий направил в органы ГИБДД."В первую очередь, считаю важным получить обратную связь от избирателей по этому вопросу. В то же время необходимо внимательно изучить позицию органов ГИБДД. На практике, очень часто пяти минут недостаточно для того, чтобы помочь выйти из машины пожилому человеку или проводить ребёнка в детский сад. Если такая инициатива найдёт поддержку, будем ее обсуждать", - сказал Морозов РИА Новости.Как отметил депутат, соответствующие запросы уже направлены в органы ГИБДД.

https://ria.ru/20211217/shtraf-1764163507.html

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общество, госдума рф, олег морозов