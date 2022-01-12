Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/volokolamsk-1767540516.html
Пропавшего в Волоколамске депутата нашли в здании СК в Раменском
Пропавшего в Волоколамске депутата нашли в здании СК в Раменском - РИА Новости, 12.01.2022
Пропавшего в Волоколамске депутата нашли в здании СК в Раменском
Депутат из подмосковного города Волоколамска Юрий Бабич, которого, по словам его супруги, похитили неизвестные, находился в СК Раменское на допросе в качестве... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:59
2022-01-12T19:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
волоколамск
московская область (подмосковье)
раменское
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутат из подмосковного города Волоколамска Юрий Бабич, которого, по словам его супруги, похитили неизвестные, находился в СК Раменское на допросе в качестве свидетеля по уголовному делу, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Алешкин.Ранее супруга Бабича сообщила, что их машину остановили инспекторы ГИБДД, после чего четверо мужчин в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, вытолкали депутата из машины и увезли в неизвестном направлении. Женщина написала заявления в полицию и прокуратуру."Мне позвонил следователь Фадеев из СК городского округа Раменское и сказал, что Юрий Бабич - свидетель по уголовному делу в отношении Артема Любимова и находится у них. На мои вопросы в части составления протокола о задержании Бабича на территории другого городского округа без уведомления местных правоохранителей ответа не поступило. Бабичу не дали телефонного звонка, чтобы сообщить родным о случившемся. СК по городу Раменского грубо нарушает право на защиту Бабича Юрия", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее повестки депутату о вызове не направлялись, основания для привода у следствия не было, и в настоящие время, со слов следователя Фадеева, Юрий Бабич освобожден.Алеёшкин также рассказал, что на субботу, 15 января, в 13.00 запланированы следственные действия с депутатом в СК Раменское.
https://ria.ru/20220112/pokhischenie-1767508628.html
https://ria.ru/20210909/sud-1749327830.html
волоколамск
московская область (подмосковье)
раменское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волоколамск, московская область (подмосковье), раменское
17:59 12.01.2022 (обновлено: 19:21 12.01.2022)
 
Пропавшего в Волоколамске депутата нашли в здании СК в Раменском

Пропавшего волоколамского депутата Бабича нашли в здании СК в Раменском

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутат из подмосковного города Волоколамска Юрий Бабич, которого, по словам его супруги, похитили неизвестные, находился в СК Раменское на допросе в качестве свидетеля по уголовному делу, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Алешкин.
Ранее супруга Бабича сообщила, что их машину остановили инспекторы ГИБДД, после чего четверо мужчин в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, вытолкали депутата из машины и увезли в неизвестном направлении. Женщина написала заявления в полицию и прокуратуру.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
15:28
В Подмосковье похитили волоколамского депутата
"Мне позвонил следователь Фадеев из СК городского округа Раменское и сказал, что Юрий Бабич - свидетель по уголовному делу в отношении Артема Любимова и находится у них. На мои вопросы в части составления протокола о задержании Бабича на территории другого городского округа без уведомления местных правоохранителей ответа не поступило. Бабичу не дали телефонного звонка, чтобы сообщить родным о случившемся. СК по городу Раменского грубо нарушает право на защиту Бабича Юрия", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее повестки депутату о вызове не направлялись, основания для привода у следствия не было, и в настоящие время, со слов следователя Фадеева, Юрий Бабич освобожден.
Алеёшкин также рассказал, что на субботу, 15 января, в 13.00 запланированы следственные действия с депутатом в СК Раменское.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября 2021, 12:39
Суд освободил от наказания депутата, застрелившего человека на охоте
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ВолоколамскМосковская область (Подмосковье)Раменское
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России