https://ria.ru/20220112/volokolamsk-1767540516.html

Пропавшего в Волоколамске депутата нашли в здании СК в Раменском

Пропавшего в Волоколамске депутата нашли в здании СК в Раменском - РИА Новости, 12.01.2022

Пропавшего в Волоколамске депутата нашли в здании СК в Раменском

Депутат из подмосковного города Волоколамска Юрий Бабич, которого, по словам его супруги, похитили неизвестные, находился в СК Раменское на допросе в качестве... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:59

2022-01-12T17:59

2022-01-12T19:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

волоколамск

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутат из подмосковного города Волоколамска Юрий Бабич, которого, по словам его супруги, похитили неизвестные, находился в СК Раменское на допросе в качестве свидетеля по уголовному делу, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Алешкин.Ранее супруга Бабича сообщила, что их машину остановили инспекторы ГИБДД, после чего четверо мужчин в гражданской одежде, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, вытолкали депутата из машины и увезли в неизвестном направлении. Женщина написала заявления в полицию и прокуратуру."Мне позвонил следователь Фадеев из СК городского округа Раменское и сказал, что Юрий Бабич - свидетель по уголовному делу в отношении Артема Любимова и находится у них. На мои вопросы в части составления протокола о задержании Бабича на территории другого городского округа без уведомления местных правоохранителей ответа не поступило. Бабичу не дали телефонного звонка, чтобы сообщить родным о случившемся. СК по городу Раменского грубо нарушает право на защиту Бабича Юрия", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее повестки депутату о вызове не направлялись, основания для привода у следствия не было, и в настоящие время, со слов следователя Фадеева, Юрий Бабич освобожден.Алеёшкин также рассказал, что на субботу, 15 января, в 13.00 запланированы следственные действия с депутатом в СК Раменское.

https://ria.ru/20220112/pokhischenie-1767508628.html

https://ria.ru/20210909/sud-1749327830.html

волоколамск

московская область (подмосковье)

раменское

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волоколамск, московская область (подмосковье), раменское