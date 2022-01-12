https://ria.ru/20220112/video-1767291858.html
Кэти Перри представила футуристический клип на трек "When I’m gone"
Кэти Перри представила футуристический клип на трек "When I’m gone" - РИА Новости, 12.01.2022
Кэти Перри представила футуристический клип на трек "When I’m gone"
Певица Кэти Перри презентовала на YouTube музыкальное видео на трек "When I’m gone", записанный со шведским диджеем и продюсером Алессо. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T01:13
2022-01-12T01:13
2022-01-12T01:13
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Певица Кэти Перри презентовала на YouTube музыкальное видео на трек "When I’m gone", записанный со шведским диджеем и продюсером Алессо. Премьера клипа состоялась во время перерыва матча по американскому футболу среди колледжей. Позже ролик разместили в Сети. Видео создала клипмейкер Ханна Люкс Дэвис, которая ранее работала с Арианой Гранде, Деми Ловато, Дрейком, Майли Сайрус и другими исполнителями. В нем герои Кэти Перри и Алессо отправляются в футуристический мир, где танцуют среди компьютеров под световые вспышки. За несколько минут, которые длится клип, Перри успевает сменить несколько гламурных нарядов. Самый запоминающийся из них — фиолетовый комбинезон с бра в форме конуса, напоминающий легендарный корсет Мадонны от Готье. Сейчас же за смелые образы артистки отвечала стилист Татьяна Уотерфорд. В первые часы с момента релиза видео набрало почти полмиллиона просмотров и около ста тысяч лайков. В комментариях зрители написали, что рады видеть и слышать Кэти Перри такой, какой она была в начале карьеры: харизматичной, подвижной и с длинными темными волосами.
https://ria.ru/20210514/perry-1732351265.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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youtube, кэти перри (хадсон), новости культуры, музыка, мадонна, майли сайрус
Кэти Перри представила футуристический клип на трек "When I’m gone"
Кэти Перри и диджей Алессо представили футуристический клип на трек "When I’m gone"
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Певица Кэти Перри презентовала на YouTube музыкальное видео на трек "When I’m gone", записанный со шведским диджеем и продюсером Алессо.
Премьера клипа состоялась во время перерыва матча по американскому футболу среди колледжей. Позже ролик разместили в Сети.
Видео создала клипмейкер Ханна Люкс Дэвис, которая ранее работала с Арианой Гранде, Деми Ловато, Дрейком, Майли Сайрус и другими исполнителями. В нем герои Кэти Перри и Алессо отправляются в футуристический мир, где танцуют среди компьютеров под световые вспышки.
За несколько минут, которые длится клип, Перри успевает сменить несколько гламурных нарядов. Самый запоминающийся из них — фиолетовый комбинезон с бра в форме конуса, напоминающий легендарный корсет Мадонны от Готье. Сейчас же за смелые образы артистки отвечала стилист Татьяна Уотерфорд.
В первые часы с момента релиза видео набрало почти полмиллиона просмотров и около ста тысяч лайков. В комментариях зрители написали, что рады видеть и слышать Кэти Перри такой, какой она была в начале карьеры: харизматичной, подвижной и с длинными темными волосами.