https://ria.ru/20220112/video-1767291858.html

Кэти Перри представила футуристический клип на трек "When I’m gone"

Кэти Перри представила футуристический клип на трек "When I’m gone" - РИА Новости, 12.01.2022

Кэти Перри представила футуристический клип на трек "When I’m gone"

Певица Кэти Перри презентовала на YouTube музыкальное видео на трек "When I’m gone", записанный со шведским диджеем и продюсером Алессо. РИА Новости, 12.01.2022

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Певица Кэти Перри презентовала на YouTube музыкальное видео на трек "When I’m gone", записанный со шведским диджеем и продюсером Алессо. Премьера клипа состоялась во время перерыва матча по американскому футболу среди колледжей. Позже ролик разместили в Сети. Видео создала клипмейкер Ханна Люкс Дэвис, которая ранее работала с Арианой Гранде, Деми Ловато, Дрейком, Майли Сайрус и другими исполнителями. В нем герои Кэти Перри и Алессо отправляются в футуристический мир, где танцуют среди компьютеров под световые вспышки. За несколько минут, которые длится клип, Перри успевает сменить несколько гламурных нарядов. Самый запоминающийся из них — фиолетовый комбинезон с бра в форме конуса, напоминающий легендарный корсет Мадонны от Готье. Сейчас же за смелые образы артистки отвечала стилист Татьяна Уотерфорд. В первые часы с момента релиза видео набрало почти полмиллиона просмотров и около ста тысяч лайков. В комментариях зрители написали, что рады видеть и слышать Кэти Перри такой, какой она была в начале карьеры: харизматичной, подвижной и с длинными темными волосами.

https://ria.ru/20210514/perry-1732351265.html

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