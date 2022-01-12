https://ria.ru/20220112/veypy-1767533264.html

Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям - РИА Новости, 12.01.2022

Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:22

2022-01-12T17:22

2022-01-12T17:32

единая россия

здоровье - общество

общество

госдума рф

султан хамзаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589473101_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_50bd1d8694039aed05f09b7dd80dbc1e.jpg

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.В России в целом следует запретить производство и продажу вейпов, электронных сигарет с вкусовыми добавками и другой подобной никотиносодержащей продукции, считает депутат."Это нормальная международная практика на сегодняшний день. Мы видим, что система контроля, регулирования, качества здесь полностью отсутствует, не работает, никто этим не занимается и не проверяет", - отметил Хамзаев.

https://ria.ru/20220112/reanimatsiya-1767532123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, здоровье - общество, общество, госдума рф, султан хамзаев, россия