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Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям
Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям - РИА Новости, 12.01.2022
Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям
Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:22
2022-01-12T17:32
единая россия
здоровье - общество
общество
госдума рф
султан хамзаев
россия
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.В России в целом следует запретить производство и продажу вейпов, электронных сигарет с вкусовыми добавками и другой подобной никотиносодержащей продукции, считает депутат."Это нормальная международная практика на сегодняшний день. Мы видим, что система контроля, регулирования, качества здесь полностью отсутствует, не работает, никто этим не занимается и не проверяет", - отметил Хамзаев.
https://ria.ru/20220112/reanimatsiya-1767532123.html
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единая россия, здоровье - общество, общество, госдума рф, султан хамзаев, россия
17:22 12.01.2022 (обновлено: 17:32 12.01.2022)
 
Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Депутат Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.
"Это большая проблема, мы о ней не первый день говорим, о том, что значат вейпы, электронные сигареты, нагреватели… За продажу такой продукции детям должна быть уголовная ответственность", - сказал РИА Новости Хамзаев.
В России в целом следует запретить производство и продажу вейпов, электронных сигарет с вкусовыми добавками и другой подобной никотиносодержащей продукции, считает депутат.
"Это нормальная международная практика на сегодняшний день. Мы видим, что система контроля, регулирования, качества здесь полностью отсутствует, не работает, никто этим не занимается и не проверяет", - отметил Хамзаев.
Девушка держит в руках вейпы - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
17:19
Одна из девушек, куривших вейп на Алтае, находится в реанимации
 
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