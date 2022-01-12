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Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям
Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям - РИА Новости, 12.01.2022
Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям
Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:22
2022-01-12T17:22
2022-01-12T17:32
единая россия
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султан хамзаев
россия
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предлагает ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.В России в целом следует запретить производство и продажу вейпов, электронных сигарет с вкусовыми добавками и другой подобной никотиносодержащей продукции, считает депутат."Это нормальная международная практика на сегодняшний день. Мы видим, что система контроля, регулирования, качества здесь полностью отсутствует, не работает, никто этим не занимается и не проверяет", - отметил Хамзаев.
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единая россия, здоровье - общество, общество, госдума рф, султан хамзаев, россия
17:22 12.01.2022 (обновлено: 17:32 12.01.2022)
Депутат предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям
Депутат Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям