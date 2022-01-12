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В Госдуме заявили о необходимости ужесточать требования к продаже вейпов
В Госдуме заявили о необходимости ужесточать требования к продаже вейпов - РИА Новости, 12.01.2022
В Госдуме заявили о необходимости ужесточать требования к продаже вейпов
Необходимо ужесточать требования к продаже вейпов, поскольку в Америке уже фиксируется эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:17
2022-01-12T14:17
2022-01-12T14:37
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Необходимо ужесточать требования к продаже вейпов, поскольку в Америке уже фиксируется эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов."Я считаю, что конечно нужно ужесточать требования к продаже вейпов, нужно полностью запретить продажу вейпов лицам не достигшим 18 лет. Уже в Америке фиксируется эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии - пневмонии, которую вызывает курение вейпов. Это серьезное заболевание с серьезными последствиями и, конечно, молодежь не отдает себе отчет, что они могут нанести себе вред курением вейпов", - подчеркнул он.Ранее СУСК РФ по Алтайскому краю сообщило, что 12-летний мальчик умер после курения вейпа, его старшая сестра с подругой госпитализированы, возбуждено уголовное дело.
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общество, сша, госдума рф, алтайский край, здоровье - общество, россия, сергей леонов
14:17 12.01.2022 (обновлено: 14:37 12.01.2022)
В Госдуме заявили о необходимости ужесточать требования к продаже вейпов
Зампред комитета Госдумы Леонов призвал ужесточать требования к продаже вейпов