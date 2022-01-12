https://ria.ru/20220112/veypy-1767494926.html

В Госдуме заявили о необходимости ужесточать требования к продаже вейпов

В Госдуме заявили о необходимости ужесточать требования к продаже вейпов - РИА Новости, 12.01.2022

В Госдуме заявили о необходимости ужесточать требования к продаже вейпов

Необходимо ужесточать требования к продаже вейпов, поскольку в Америке уже фиксируется эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:17

2022-01-12T14:17

2022-01-12T14:37

общество

сша

госдума рф

алтайский край

здоровье - общество

россия

сергей леонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Необходимо ужесточать требования к продаже вейпов, поскольку в Америке уже фиксируется эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов."Я считаю, что конечно нужно ужесточать требования к продаже вейпов, нужно полностью запретить продажу вейпов лицам не достигшим 18 лет. Уже в Америке фиксируется эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии - пневмонии, которую вызывает курение вейпов. Это серьезное заболевание с серьезными последствиями и, конечно, молодежь не отдает себе отчет, что они могут нанести себе вред курением вейпов", - подчеркнул он.Ранее СУСК РФ по Алтайскому краю сообщило, что 12-летний мальчик умер после курения вейпа, его старшая сестра с подругой госпитализированы, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220112/kurenie-1767475017.html

сша

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сша, госдума рф, алтайский край, здоровье - общество, россия, сергей леонов