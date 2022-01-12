https://ria.ru/20220112/veyp-1767511016.html
В Госдуме предложили запретить продажу и курение вейпов
В Госдуме предложили запретить продажу и курение вейпов - РИА Новости, 12.01.2022
В Госдуме предложили запретить продажу и курение вейпов
Случаи смерти детей от вейпов показывают, что закона, приравнивающего их к сигаретам, недостаточно, нужен полный запрет, заявил журналистам глава комитета... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:40
2022-01-12T15:40
2022-01-12T16:16
общество
госдума рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Случаи смерти детей от вейпов показывают, что закона, приравнивающего их к сигаретам, недостаточно, нужен полный запрет, заявил журналистам глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.Ранее СУСК РФ по Алтайскому краю информировало, что 12-летний мальчик умер после курения вейпа, его старшая сестра с подругой госпитализированы, возбуждено уголовное дело."Полтора года назад депутаты Госдумы уже приняли закон, приравнивающий вейпы к сигаретам и запрещающий их продажу несовершеннолетним. В данном случае нужно разбираться, как и где подростки достали эту гадость, кто не уследил. Если у нас от этого гибнут дети по попущению взрослых, если родители не понимают и не доносят до своих детей, что это вредно и опасно, значит сегодняшнего закона недостаточно. Значит, вейпы нужно запретить полностью, абсолютно для всех без исключения", - сказал политик, комментируя инцидент с погибшим ребенком."С началом весенней сессии внимательно изучим закон, ограничивающий продажу и курение вейпов. И внесём свои корректировки полного запрета и ужесточения наказания за их пропаганду, продвижение и потребление", - подчеркнул Свищев. Парламентарий призвал родителей проявлять больше ответственности по отношению к детям, поскольку их пагубные привычки возникают в том числе и по недосмотру старших."Подобные вещи явно показывают, что многим родителям необходимо внимательнее относиться к своим детям. Нельзя допускать подобных трагедий впредь", - добавил он.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, дмитрий свищев, россия
15:40 12.01.2022 (обновлено: 16:16 12.01.2022)
В Госдуме предложили запретить продажу и курение вейпов
Депутат Свищев: если дети умирают от курения вейпов, значит, нужен полный запрет
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Случаи смерти детей от вейпов показывают, что закона, приравнивающего их к сигаретам, недостаточно, нужен полный запрет, заявил журналистам глава комитета Госдумы
по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев
.
Ранее СУСК РФ
по Алтайскому краю
информировало, что 12-летний мальчик умер после курения вейпа, его старшая сестра с подругой госпитализированы, возбуждено уголовное дело.
"Полтора года назад депутаты Госдумы уже приняли закон, приравнивающий вейпы к сигаретам и запрещающий их продажу несовершеннолетним. В данном случае нужно разбираться, как и где подростки достали эту гадость, кто не уследил. Если у нас от этого гибнут дети по попущению взрослых, если родители не понимают и не доносят до своих детей, что это вредно и опасно, значит сегодняшнего закона недостаточно. Значит, вейпы нужно запретить полностью, абсолютно для всех без исключения", - сказал политик, комментируя инцидент с погибшим ребенком.
"С началом весенней сессии внимательно изучим закон, ограничивающий продажу и курение вейпов. И внесём свои корректировки полного запрета и ужесточения наказания за их пропаганду, продвижение и потребление", - подчеркнул Свищев. Парламентарий призвал родителей проявлять больше ответственности по отношению к детям, поскольку их пагубные привычки возникают в том числе и по недосмотру старших.
"Подобные вещи явно показывают, что многим родителям необходимо внимательнее относиться к своим детям. Нельзя допускать подобных трагедий впредь", - добавил он.