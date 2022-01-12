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В Госдуме предложили уравнять требования к продаже вейпов и табака
В Госдуме предложили уравнять требования к продаже вейпов и табака - РИА Новости, 12.01.2022
В Госдуме предложили уравнять требования к продаже вейпов и табака
Требования к продаже вейпов должны быть такими же, как к продаже табака, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:16
2022-01-12T14:39
госдума рф
общество
здоровье - общество
россия
сергей леонов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Требования к продаже вейпов должны быть такими же, как к продаже табака, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов."Некоторое время уже работаю над законопроектом, чтобы запретить продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет. Требования к продаже вейпов должны быть такие же, как к продаже табака. Данный законопроект мы сейчас разрабатываем", - отметил он.Ранее СУСК РФ по Алтайскому краю сообщило, что 12-летний мальчик умер после курения вейпа, его старшая сестра с подругой госпитализированы, возбуждено уголовное дело.
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госдума рф, общество, здоровье - общество, россия, сергей леонов
14:16 12.01.2022 (обновлено: 14:39 12.01.2022)
 
В Госдуме предложили уравнять требования к продаже вейпов и табака

Депутат Леонов: требования к продаже вейпов должны быть аналогичны табачным

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Требования к продаже вейпов должны быть такими же, как к продаже табака, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Некоторое время уже работаю над законопроектом, чтобы запретить продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет. Требования к продаже вейпов должны быть такие же, как к продаже табака. Данный законопроект мы сейчас разрабатываем", - отметил он.
Ранее СУСК РФ по Алтайскому краю сообщило, что 12-летний мальчик умер после курения вейпа, его старшая сестра с подругой госпитализированы, возбуждено уголовное дело.
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Госдума РФОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСергей Леонов
 
 
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