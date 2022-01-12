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Венгрия ввела государственное регулирование цен на продукты
Венгрия ввела государственное регулирование цен на продукты - РИА Новости, 12.01.2022
Венгрия ввела государственное регулирование цен на продукты
Венгрия зафиксировала цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года, заявил по итогам парламентского заседания премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:15
2022-01-12T22:15
экономика
венгрия
азия
европа
виктор орбан
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Венгрия зафиксировала цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года, заявил по итогам парламентского заседания премьер-министр Виктор Орбан."Сегодня мы решили, что вмешаемся в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности. Это значит, что цена на эти шесть продуктов должна вернуться на уровень 15 октября прошлого года. Начиная с февраля так должно быть во всех магазинах", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Facebook.Он отметил, что правительство прибегает к таким мерам, чтобы защитить интересы cограждан в условиях растущих цен на продукты первой необходимости, вызванных энергокризисом в Европе. По словам Орбана, ранее Венгрия уже ограничила рост цен на бензин и проводит политику снижения размеров коммунальных платежей.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1 тысячу долларов.Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1 тысячу долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.
https://ria.ru/20220103/evropa-1766452493.html
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экономика, венгрия, азия, европа, виктор орбан
22:15 12.01.2022
 
Венгрия ввела государственное регулирование цен на продукты

Премьер Венгрии Орбан ввел государственное регулирование цен на продукты

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Венгрия зафиксировала цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года, заявил по итогам парламентского заседания премьер-министр Виктор Орбан.
"Сегодня мы решили, что вмешаемся в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности. Это значит, что цена на эти шесть продуктов должна вернуться на уровень 15 октября прошлого года. Начиная с февраля так должно быть во всех магазинах", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Facebook.
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Он отметил, что правительство прибегает к таким мерам, чтобы защитить интересы cограждан в условиях растущих цен на продукты первой необходимости, вызванных энергокризисом в Европе. По словам Орбана, ранее Венгрия уже ограничила рост цен на бензин и проводит политику снижения размеров коммунальных платежей.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1 тысячу долларов.
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Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1 тысячу долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.
 
ЭкономикаВенгрияАзияЕвропаВиктор Орбан
 
 
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