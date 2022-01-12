https://ria.ru/20220112/vaktsina-1767474275.html
Ученые предложили делать вакцину от COVID-19 из куриных яиц
Ученые предложили делать вакцину от COVID-19 из куриных яиц - РИА Новости, 12.01.2022
Ученые предложили делать вакцину от COVID-19 из куриных яиц
Ученые из США и Австралии провели доклинические исследования и рандомизированное контролируемое клиническое исследование фазы I интраназальной вакцины против... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:27
2022-01-12T12:27
2022-01-12T12:27
наука
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биология
коронавирус covid-19
антитела
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые из США и Австралии провели доклинические исследования и рандомизированное контролируемое клиническое исследование фазы I интраназальной вакцины против COVID-19, действующее вещество которой, иммуноглобулин IgY, получен из куриных яиц. Результаты опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.Ученые подсчитали, что коллективный иммунитет может быть достигнут, если будет вакцинировано 70-80 процентов населения мира. Сегодня эта цифра в среднем по миру ниже 60 процентов, а в развивающихся странах не превышает десяти процентов.Есть множество факторов, препятствующих массовой вакцинации — нерешительности в отношении вакцин, нехватки основных компонентов, необходимых для разработки вакцин, сложные условия хранения и транспортировки препаратов. Поэтому перед учеными стоит задача разработать эффективные, безопасные, простые в производстве и недорогие альтернативные средства профилактики и снижения риска заражения COVID-19.Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в организм главным образом через слизистую оболочку носа, которая имеет повышенный уровень рецептора ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Спайковый белок вируса связывается с этим рецептором и использует его для проникновения в клетки. Следовательно, антитела, вводимые интраназально, то есть через нос, могут играть решающую роль в предотвращении и передаче инфекции. Интраназальные вакцины активно используются для профилактики многих респираторных заболеваний у людей и животных.Авторы разработали недорогой способ быстрого получения большого количества антител для интраназальных вакцин от COVID-19. Они вводили курам-несушкам рецептор-связывающий домен (RBD) спайкового белка SARS-CoV-2. Через две-три недели после такой вакцинации в куриных яйцах зафиксировали достаточные уровни антител IgY против SARS-CoV-2.Клинические исследования фазы I показали, что эти антитела безопасны и хорошо переносятся здоровыми людьми в виде интраназальных капель. Антитела вводили здоровым взрослым участникам в возрастающей дозе в течение четырнадцати дней, и все участники показали безопасный и переносимый профиль.Одним из преимуществ антител IgY куриного происхождения — снижение риска тяжелых иммунных реакций. Ни у одного из участников исследователи не зафиксировали IgY или повышенного уровня цитокинов в сыворотке крови, что говорит о том, что антитела хорошо работают на уровне слизистой носа и не всасываются в кровь.Последнее очень важно, так как это исключает возникновение системного воспалительного иммунного ответа. Такую вакцину, по мнению авторов, можно использовать для широкого круга лиц, включая людей с ослабленным иммунитетом, пожилых, людей с ревматоидным фактором и детей. Единственное исключение — люди с аллергией на яичные желтки.Ученые отмечают, что интраназальная вакцина на основе иммуноглобулина куриных яиц будет действовать против всех вариантов коронавируса.
https://ria.ru/20210727/immunitet-1743096767.html
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сша, австралия, здоровье, биология, коронавирус covid-19, антитела
Ученые предложили делать вакцину от COVID-19 из куриных яиц
Иммуноглобулин, полученный из куриных яиц, испытали в качестве интраназальной вакцины
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Ученые из США
и Австралии
провели доклинические исследования и рандомизированное контролируемое клиническое исследование фазы I интраназальной вакцины против COVID-19, действующее вещество которой, иммуноглобулин IgY, получен из куриных яиц. Результаты опубликованы
на сервере препринтов medRxiv.org.
Ученые подсчитали, что коллективный иммунитет может быть достигнут, если будет вакцинировано 70-80 процентов населения мира. Сегодня эта цифра в среднем по миру ниже 60 процентов, а в развивающихся странах не превышает десяти процентов.
Есть множество факторов, препятствующих массовой вакцинации — нерешительности в отношении вакцин, нехватки основных компонентов, необходимых для разработки вакцин, сложные условия хранения и транспортировки препаратов. Поэтому перед учеными стоит задача разработать эффективные, безопасные, простые в производстве и недорогие альтернативные средства профилактики и снижения риска заражения COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в организм главным образом через слизистую оболочку носа, которая имеет повышенный уровень рецептора ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Спайковый белок вируса связывается с этим рецептором и использует его для проникновения в клетки. Следовательно, антитела, вводимые интраназально, то есть через нос, могут играть решающую роль в предотвращении и передаче инфекции. Интраназальные вакцины активно используются для профилактики многих респираторных заболеваний у людей и животных.
Авторы разработали недорогой способ быстрого получения большого количества антител для интраназальных вакцин от COVID-19. Они вводили курам-несушкам рецептор-связывающий домен (RBD) спайкового белка SARS-CoV-2. Через две-три недели после такой вакцинации в куриных яйцах зафиксировали достаточные уровни антител IgY против SARS-CoV-2.
Клинические исследования фазы I показали, что эти антитела безопасны и хорошо переносятся здоровыми людьми в виде интраназальных капель. Антитела вводили здоровым взрослым участникам в возрастающей дозе в течение четырнадцати дней, и все участники показали безопасный и переносимый профиль.
Одним из преимуществ антител IgY куриного происхождения — снижение риска тяжелых иммунных реакций. Ни у одного из участников исследователи не зафиксировали IgY или повышенного уровня цитокинов в сыворотке крови, что говорит о том, что антитела хорошо работают на уровне слизистой носа и не всасываются в кровь.
Последнее очень важно, так как это исключает возникновение системного воспалительного иммунного ответа. Такую вакцину, по мнению авторов, можно использовать для широкого круга лиц, включая людей с ослабленным иммунитетом, пожилых, людей с ревматоидным фактором и детей. Единственное исключение — люди с аллергией на яичные желтки.
Ученые отмечают, что интраназальная вакцина на основе иммуноглобулина куриных яиц будет действовать против всех вариантов коронавируса.