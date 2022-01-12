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Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи
Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи - РИА Новости, 14.01.2022
Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи
Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи, она пройдёт на приходных территориях 16 января, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-12T15:10
2022-01-14T16:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи, она пройдёт на приходных территориях 16 января, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что считать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с общественными организациями, волонтерами и школьниками. Принять участие могут все желающие.Отмечается, что подсчёт пройдёт на природных территориях "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Долина реки Сетунь", "Москворецкий", природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино", "Косинский", "Измайлово", комплексном заказнике "Зеленоградский", ландшафтных заказниках "Лес на реке Самородинке" и "Долина реки Сходни в Куркино". Участникам рекомендуют надеть удобную и тёплую одежду, взять с собой фотоаппарат, бинокль (по возможности), мягкий простой карандаш и блокнот.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
15:10 12.01.2022 (обновлено: 16:14 14.01.2022)
 

Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи

© РИА Новости / Татьяна ЛатышеваУтки на прудах Аптекарского огорода в Москве
Утки на прудах Аптекарского огорода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Татьяна Латышева
Утки на прудах Аптекарского огорода в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи, она пройдёт на приходных территориях 16 января, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В рамках Всероссийской акции "Серая шейка-2022" специалисты Мосприроды в третье воскресенье января отправятся на зимний учет водоплавающих птиц. Эколого-просветительская акция традиционно пройдет в одни выходные, чтобы возможная миграция не повлияла на точность результатов. В 2022 году подсчитывать водоплавающих птиц будут 16 января", - говорится в сообщении.
Отмечается, что считать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с общественными организациями, волонтерами и школьниками. Принять участие могут все желающие.
"Цель мероприятия – узнать, какие виды пернатых зимуют в городе, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Ведь городская орнитофауна – это один из индикаторов экологической обстановки в городе и состояния водоемов", - цитируют в сообщении заместителя руководителя ГПБУ "Мосприрода" Веру Струкову.
Отмечается, что подсчёт пройдёт на природных территориях "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Долина реки Сетунь", "Москворецкий", природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино", "Косинский", "Измайлово", комплексном заказнике "Зеленоградский", ландшафтных заказниках "Лес на реке Самородинке" и "Долина реки Сходни в Куркино". Участникам рекомендуют надеть удобную и тёплую одежду, взять с собой фотоаппарат, бинокль (по возможности), мягкий простой карандаш и блокнот.
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