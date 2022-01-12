https://ria.ru/20220112/utochki-1767872528.html

Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи

Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи - РИА Новости, 14.01.2022

Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи

Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи, она пройдёт на приходных территориях 16 января, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-12T15:10

2022-01-12T15:10

2022-01-14T16:14

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москвичей приглашают поучаствовать в зимней утиной переписи, она пройдёт на приходных территориях 16 января, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что считать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы специалисты будут совместно с общественными организациями, волонтерами и школьниками. Принять участие могут все желающие.Отмечается, что подсчёт пройдёт на природных территориях "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Долина реки Сетунь", "Москворецкий", природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино", "Косинский", "Измайлово", комплексном заказнике "Зеленоградский", ландшафтных заказниках "Лес на реке Самородинке" и "Долина реки Сходни в Куркино". Участникам рекомендуют надеть удобную и тёплую одежду, взять с собой фотоаппарат, бинокль (по возможности), мягкий простой карандаш и блокнот.

https://ria.ru/20211225/ptitsy-1765844636.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода