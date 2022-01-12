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В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России - РИА Новости, 12.01.2022
В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
Власти Украины ведут переговоры с Турцией касательно совместных усилий по обеспечению безопасности в Черном море, заявил заместитель главы офиса президента... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T23:24
2022-01-12T23:24
2022-01-12T23:24
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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Власти Украины ведут переговоры с Турцией касательно совместных усилий по обеспечению безопасности в Черном море, заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква."Черное море - безусловно, важный и приоритетный регион для Украины. Например, с Турцией мы уже ведем диалог про усиление безопасности в Черном море, про объединение усилий в том, чтобы противостоять усилиям РФ, которая также является черноморской державой. И об этом мы также должны говорить с членами НАТО. Потому что для них это тоже приоритетный регион", - заявил Жовква в эфире "Украинского радио".Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью РИА Новости, что США и их союзники военным освоением Украины и черноморского региона создают непосредственную угрозу России и подрывают стабильность в мире.
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в мире, украина, сша, россия, алексей полищук
В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
Замглавы офиса Зеленского Жовква: Киев ведет диалог с Анкарой по противодействию России