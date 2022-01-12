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Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России - РИА Новости, 12.01.2022
Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с канадской коллегой Мелани Жоли пакет мер против РФ в сфере политики, экономики и... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:29
2022-01-12T22:29
в мире
иран
тегеран (город)
дмитрий песков
нато
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с канадской коллегой Мелани Жоли пакет мер против РФ в сфере политики, экономики и безопасности и привлечение Ирана к ответственности по делу о крушении Boeing над Тегераном в начале 2020 года, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства."Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли. Глава канадской дипломатии отметила неприемлемость требований России по предоставлению ей гарантий невступления Украины в НАТО... Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли обсудили шаги по сдерживанию России от новой волны агрессии в Европе, в частности воплощение болезненного для Москвы комплексного пакета сдерживания, включающего политические, экономические и меры безопасности", - сообщили на сайте МИД Украины в среду.Помимо этого, стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества Украины и Канады в сфере безопасности и обороны."Министры договорились активизировать взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбитие самолета PS752 и установление справедливости в этой трагедии", - добавили в МИД.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Boeing 737-800 в январе 2020 года потерпел крушение под Тегераном. Погибли 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.После трагедии иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. В Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО были приведены в полную боевую готовность. Позднее власти Ирана сообщили, что украинский Boeing был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из иранского ЗРК "Toр-M1".
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в мире, иран, тегеран (город), дмитрий песков, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия
22:29 12.01.2022
 
Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России

Главы МИД Украины Кулеба и Канады Жоли обсудили комплекс мер против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с канадской коллегой Мелани Жоли пакет мер против РФ в сфере политики, экономики и безопасности и привлечение Ирана к ответственности по делу о крушении Boeing над Тегераном в начале 2020 года, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министерством иностранных дел Канады Мелани Жоли. Глава канадской дипломатии отметила неприемлемость требований России по предоставлению ей гарантий невступления Украины в НАТО... Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли обсудили шаги по сдерживанию России от новой волны агрессии в Европе, в частности воплощение болезненного для Москвы комплексного пакета сдерживания, включающего политические, экономические и меры безопасности", - сообщили на сайте МИД Украины в среду.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
17:13
Гарантии безопасности НАТО не работают для Украины, заявил Столтенберг
Помимо этого, стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества Украины и Канады в сфере безопасности и обороны.
"Министры договорились активизировать взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за сбитие самолета PS752 и установление справедливости в этой трагедии", - добавили в МИД.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Военнослужащий рядом с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
09:37
В Польше раскрыли денежную схему по стравливанию Украины и России
Boeing 737-800 в январе 2020 года потерпел крушение под Тегераном. Погибли 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
После трагедии иранские военные заявили, что самолет был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. В Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО были приведены в полную боевую готовность. Позднее власти Ирана сообщили, что украинский Boeing был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из иранского ЗРК "Toр-M1".
 
В миреИранТегеран (город)Дмитрий ПесковНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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