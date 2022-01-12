19:52 12.01.2022 (обновлено: 21:24 12.01.2022)
Грушко призвал НАТО прекратить поставки оружия Украине
Замглавы МИД Грушко призвал НАТО прекратить поставки оружия Украине
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО должна прекратить военное содействие и поставки вооружений Украине для деэскалации ситуации в этой стране, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Наша позиция абсолютно понятная - деэскалация возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений… Будут выполнены минские соглашения - не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности. Для того, чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инструкторов, офицеров и солдат", - сказал Грушко по итогам прошедшего в среду заседания Совета Россия - НАТО.
"У нас вызывает глубочайшее сожаление тот факт, что из натовского лексикона необходимость выполнения минских соглашений в качестве ключевого элемента укрепления региональной стабильности, напрочь исчезла. Мы понимаем почему в НАТО не любят их (минские соглашения) вспоминать, потому что вся задача состоит в том, чтобы выставить Россию в качестве стороны конфликта. Вот и все. Это часть политики, которая направлена на сдерживание России", - добавил дипломат.
В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны, как ожидается, постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. На следующий день после заседания Совета Россия - НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.