https://ria.ru/20220112/ukraina-1767561034.html

Грушко призвал НАТО прекратить поставки оружия Украине

Грушко призвал НАТО прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 12.01.2022

Грушко призвал НАТО прекратить поставки оружия Украине

НАТО должна прекратить военное содействие и поставки вооружений Украине для деэскалации ситуации в этой стране, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:52

2022-01-12T19:52

2022-01-12T21:24

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО должна прекратить военное содействие и поставки вооружений Украине для деэскалации ситуации в этой стране, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Наша позиция абсолютно понятная - деэскалация возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений… Будут выполнены минские соглашения - не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности. Для того, чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инструкторов, офицеров и солдат", - сказал Грушко по итогам прошедшего в среду заседания Совета Россия - НАТО."У нас вызывает глубочайшее сожаление тот факт, что из натовского лексикона необходимость выполнения минских соглашений в качестве ключевого элемента укрепления региональной стабильности, напрочь исчезла. Мы понимаем почему в НАТО не любят их (минские соглашения) вспоминать, потому что вся задача состоит в том, чтобы выставить Россию в качестве стороны конфликта. Вот и все. Это часть политики, которая направлена на сдерживание России", - добавил дипломат.В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны, как ожидается, постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. На следующий день после заседания Совета Россия - НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/nato-1767562591.html

https://ria.ru/20220112/gaz-1767541608.html

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в мире, украина, киев, нато, сша, александр грушко, россия