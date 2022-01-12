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США и НАТО пригрозили России последствиями при эскалации на Украине
США и НАТО пригрозили России последствиями при эскалации на Украине - РИА Новости, 12.01.2022
США и НАТО пригрозили России последствиями при эскалации на Украине
США и союзники по НАТО пригрозили России "последствиями" в случае обострения кризиса вокруг Украины, которые они будут намного тяжелее, чем в 2014 году, заявила РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:48
2022-01-12T17:48
2022-01-12T18:47
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венди шерман
совет россия-нато
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США и союзники по НАТО пригрозили России "последствиями" в случае обострения кризиса вокруг Украины, которые они будут намного тяжелее, чем в 2014 году, заявила журналистам первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Мы дали ясно понять и мы снова прямо сказали об этом русским сегодня, что если Россия дальше будет вторгаться в Украину, за это будет существенная цена, и последствия будут гораздо значительнее, чем те, что были в 2014 году", - сказала Шерман по итогам заседания Совета Россия-НАТО в среду. Она отметила, что Россия – могущественная страна. "Угрозу от Украины – меньшей, формирующейся демократии – сложно понять", – сказала Шерман."Обязательств по деэскалации не было, но не было и заявлений о том, что ее не будет", - подчеркнула представитель госдепартамента.
https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767009950.html
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в мире, украина, сша, нато, россия, венди шерман, совет россия-нато
17:48 12.01.2022 (обновлено: 18:47 12.01.2022)
США и НАТО пригрозили России последствиями при эскалации на Украине
Замгоссекретаря Шерман пригрозила России последствиями при эскалации на Украине