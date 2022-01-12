Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/ukraina-1767506802.html
Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявили в ФРГ
Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявили в ФРГ - РИА Новости, 12.01.2022
Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявили в ФРГ
Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:16
2022-01-12T15:26
в мире
украина
германия
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на брифинге на вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, которые касаются в том числе нерасширения альянса на восток."Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО - ред.) не обсуждается", - сказал представитель кабмина ФРГ.
https://ria.ru/20220112/obida-1767429129.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, нато, россия
15:16 12.01.2022 (обновлено: 15:26 12.01.2022)
 
Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявили в ФРГ

Правительство Германии: вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на брифинге на вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, которые касаются в том числе нерасширения альянса на восток.
"Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО - ред.) не обсуждается", - сказал представитель кабмина ФРГ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
03:30
На Украине рассказали, что Зеленский жестко обидел Меркель
 
В миреУкраинаГерманияНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России