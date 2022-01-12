https://ria.ru/20220112/ukraina-1767506802.html

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявили в ФРГ

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявили в ФРГ - РИА Новости, 12.01.2022

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявили в ФРГ

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:16

2022-01-12T15:16

2022-01-12T15:26

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на брифинге на вопрос о рассмотрении требований России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, которые касаются в том числе нерасширения альянса на восток."Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО - ред.) не обсуждается", - сказал представитель кабмина ФРГ.

https://ria.ru/20220112/obida-1767429129.html

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в мире, украина, германия, нато, россия