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Правительство Украины ввело госрегулирование на некоторые продукты
Правительство Украины ввело госрегулирование на некоторые продукты - РИА Новости, 12.01.2022
Правительство Украины ввело госрегулирование на некоторые продукты
Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, молоко, подсолнечное и сливочное масло,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:29
2022-01-12T15:00
украина
экономика
youtube
денис шмыгаль
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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, молоко, подсолнечное и сливочное масло, курицу и яйца до окончания действия карантина из-за коронавируса, уровни торговой надбавки не будут превышать 10%, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство ввиду высокой стоимости газа разрабатывает механизм поддержки производителей дешёвых сортов хлеба и других "социальных" продуктов питания с целью не допустить роста цен на них."Установить на период действия карантина граничный уровень торговой надбавки в размере не более 10% на оптово-отпускные цены на …крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2%, подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную) и масло сливочное жирностью 72,5%", - говорится в постановлении.В пояснительной записке к документу говорится, что в 2021 году наблюдается тенденция к росту потребительских цен на продукты питания, поэтому они нуждаются в госрегулировании.Кроме того, правительство приняло решение проводить мониторинг цен с целью анализа на эти продукты, а также ряд других товаров, в том числе спирт, жаропонижающие препараты, антибиотики, топливо и медицинские маски.Ранее кабмин Украины ввел госрегулирование цен на ржано-пшеничный хлеб. Кроме того, правительство ввело госрегулирование цен на нефтепродукты, граничные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива составят до 0,25 доллара на литр, бензина – до 0,18 доллара на литр.Кабмин Украины в апреле 2021 года обязал производителей и реализаторов гречки, сахарного песка, пшеничной муки, макаронных изделий украинского производства, молока, хлеба пшеничного, куриных яиц, а также ряда других "социальных" продуктов и товаров противоэпидемиологического назначения декларировать цены на них.
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украина, экономика, youtube, денис шмыгаль
14:29 12.01.2022 (обновлено: 15:00 12.01.2022)
 
Правительство Украины ввело госрегулирование на некоторые продукты

Правительство Украины ввело госрегулирование на некоторые продукты, среди них гречка

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, молоко, подсолнечное и сливочное масло, курицу и яйца до окончания действия карантина из-за коронавируса, уровни торговой надбавки не будут превышать 10%, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство ввиду высокой стоимости газа разрабатывает механизм поддержки производителей дешёвых сортов хлеба и других "социальных" продуктов питания с целью не допустить роста цен на них.
"Установить на период действия карантина граничный уровень торговой надбавки в размере не более 10% на оптово-отпускные цены на …крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2%, подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную) и масло сливочное жирностью 72,5%", - говорится в постановлении.
В пояснительной записке к документу говорится, что в 2021 году наблюдается тенденция к росту потребительских цен на продукты питания, поэтому они нуждаются в госрегулировании.
Кроме того, правительство приняло решение проводить мониторинг цен с целью анализа на эти продукты, а также ряд других товаров, в том числе спирт, жаропонижающие препараты, антибиотики, топливо и медицинские маски.
Ранее кабмин Украины ввел госрегулирование цен на ржано-пшеничный хлеб. Кроме того, правительство ввело госрегулирование цен на нефтепродукты, граничные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива составят до 0,25 доллара на литр, бензина – до 0,18 доллара на литр.
Кабмин Украины в апреле 2021 года обязал производителей и реализаторов гречки, сахарного песка, пшеничной муки, макаронных изделий украинского производства, молока, хлеба пшеничного, куриных яиц, а также ряда других "социальных" продуктов и товаров противоэпидемиологического назначения декларировать цены на них.
Женщина держит буханки хлеба, Украина - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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