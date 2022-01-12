https://ria.ru/20220112/ukraina-1767496901.html

На Украине заявили об отсутствии провокаций со стороны России на границе

На Украине заявили об отсутствии провокаций со стороны России на границе - РИА Новости, 12.01.2022

На Украине заявили об отсутствии провокаций со стороны России на границе

Киев тщательно наблюдает за ситуацией на границе Украины с РФ, "провокаций со стороны России" нет, заявила заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:24

2022-01-12T14:24

2022-01-12T14:24

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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Киев тщательно наблюдает за ситуацией на границе Украины с РФ, "провокаций со стороны России" нет, заявила заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян.Около трех тысяч военных Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО. Ранее пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники не наблюдают каких-либо перемещений техники или войск у границы с РФ в связи с военными учениями."Мы тщательно наблюдаем за происходящим. Провокаций именно на самой границе со стороны РФ мы не видим", - сказала Акопян в интервью изданию LB.ua.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220112/khleb-1767402363.html

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в мире, киев, смоленская область, дмитрий песков, мвд украины, нато, андрей демченко, россия