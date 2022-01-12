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На Украине заявили об отсутствии провокаций со стороны России на границе
На Украине заявили об отсутствии провокаций со стороны России на границе - РИА Новости, 12.01.2022
На Украине заявили об отсутствии провокаций со стороны России на границе
Киев тщательно наблюдает за ситуацией на границе Украины с РФ, "провокаций со стороны России" нет, заявила заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:24
2022-01-12T14:24
2022-01-12T14:24
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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Киев тщательно наблюдает за ситуацией на границе Украины с РФ, "провокаций со стороны России" нет, заявила заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян.Около трех тысяч военных Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО. Ранее пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники не наблюдают каких-либо перемещений техники или войск у границы с РФ в связи с военными учениями."Мы тщательно наблюдаем за происходящим. Провокаций именно на самой границе со стороны РФ мы не видим", - сказала Акопян в интервью изданию LB.ua.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, смоленская область, дмитрий песков, мвд украины, нато, андрей демченко, россия
На Украине заявили об отсутствии провокаций со стороны России на границе
Замглавы МВД Украины Акопян заявила об отсутствии провокаций со стороны России на границе