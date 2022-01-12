https://ria.ru/20220112/ukraina-1767438432.html

Блинкен заверил, что обсуждения по Украине будут проходить с ее участием

Блинкен заверил, что обсуждения по Украине будут проходить с ее участием - РИА Новости, 12.01.2022

Блинкен заверил, что обсуждения по Украине будут проходить с ее участием

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:07

2022-01-12T09:07

2022-01-12T09:07

в мире

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине не будут проходить без ее участия.Отмечается, что "политики выразили общую обеспокоенность" относительно "продолжающегося и ничем не спровоцированного наращивания военного присутствия России внутри и вокруг Украины", обсудили итоги консультаций США-РФ в Женеве и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Блинкен также поделился ожиданиями относительно переговоров Россия-ОБСЕ, которые продут в Вене 13 января.Блинкен заявил, что "если Россия выберет путь дальнейшего конфликта", Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Украине.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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