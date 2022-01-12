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Блинкен заверил, что обсуждения по Украине будут проходить с ее участием
Блинкен заверил, что обсуждения по Украине будут проходить с ее участием - РИА Новости, 12.01.2022
Блинкен заверил, что обсуждения по Украине будут проходить с ее участием
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:07
2022-01-12T09:07
в мире
киев
вена
дмитрий песков
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине не будут проходить без ее участия.Отмечается, что "политики выразили общую обеспокоенность" относительно "продолжающегося и ничем не спровоцированного наращивания военного присутствия России внутри и вокруг Украины", обсудили итоги консультаций США-РФ в Женеве и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Блинкен также поделился ожиданиями относительно переговоров Россия-ОБСЕ, которые продут в Вене 13 января.Блинкен заявил, что "если Россия выберет путь дальнейшего конфликта", Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Украине.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html
https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html
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в мире, киев, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, дмитрий кулеба, россия
09:07 12.01.2022
 
Блинкен заверил, что обсуждения по Украине будут проходить с ее участием

Госсекретарь США Блинкен заверил Кулебу, что обсуждения по Украине пройдут с ее участием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине не будут проходить без ее участия.
"Госсекретарь подтвердил свою поддержку дипломатии как единственному ответственному пути продвижения вперед, и что никаких предметных дискуссий по Украине не будет без Украины", - говорится в сообщении госдепартамента.
Отмечается, что "политики выразили общую обеспокоенность" относительно "продолжающегося и ничем не спровоцированного наращивания военного присутствия России внутри и вокруг Украины", обсудили итоги консультаций США-РФ в Женеве и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Блинкен также поделился ожиданиями относительно переговоров Россия-ОБСЕ, которые продут в Вене 13 января.
Блинкен заявил, что "если Россия выберет путь дальнейшего конфликта", Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Украине.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреКиевВенаДмитрий ПесковНАТОСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенДмитрий КулебаРоссия
 
 
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