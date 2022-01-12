В Госдуме назвали заявления США об учениях в России возмутительными
Депутат Госдумы Шеремет назвал заявления США об учениях на западе России возмутительными
Построение солдат
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал возмутительной риторику США в связи с учениями в РФ и посоветовал американцам прекратить вмешиваться во внутренние дела другого государства.
Около 3 тысяч военных Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщал во вторник округ. Заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян в среду указала, что Киев тщательно наблюдает за ситуацией, "провокаций со стороны России" нет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду отмечал, что связи между военными учениями в РФ и консультациями с НАТО нет, такие маневры - обычная практика. В то же время представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США ожидает от России возвращения военных в казармы и разъяснений по поводу военных учений или полного их прекращения.
"США продолжают свою возмутительную риторику, да только Россия не их вассал, и разговаривать с нами языком требований и ультиматумов никому не позволительно. Советую американцам впредь вести себя более рассудительно и не вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия проводит учения согласно планам и никому в этом вопросе не подотчетна. "Россия - миролюбивая страна, а все военные учения направлены, прежде всего, на защиту своих границ, тем более учитывая постоянно нарастающую агрессивную риторику со стороны западных стран. С Россией нужно говорить с помощью диалога, а не обвинениями и бряцанием оружия", - отметил депутат.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.