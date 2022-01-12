https://ria.ru/20220112/ucheniya-1767528362.html

В Госдуме назвали заявления США об учениях в России возмутительными

В Госдуме назвали заявления США об учениях в России возмутительными - РИА Новости, 12.01.2022

В Госдуме назвали заявления США об учениях в России возмутительными

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал возмутительной риторику США в связи с учениями в РФ и посоветовал американцам прекратить вмешиваться... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:04

2022-01-12T17:04

2022-01-12T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал возмутительной риторику США в связи с учениями в РФ и посоветовал американцам прекратить вмешиваться во внутренние дела другого государства.Около 3 тысяч военных Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщал во вторник округ. Заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян в среду указала, что Киев тщательно наблюдает за ситуацией, "провокаций со стороны России" нет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду отмечал, что связи между военными учениями в РФ и консультациями с НАТО нет, такие маневры - обычная практика. В то же время представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США ожидает от России возвращения военных в казармы и разъяснений по поводу военных учений или полного их прекращения."США продолжают свою возмутительную риторику, да только Россия не их вассал, и разговаривать с нами языком требований и ультиматумов никому не позволительно. Советую американцам впредь вести себя более рассудительно и не вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия проводит учения согласно планам и никому в этом вопросе не подотчетна. "Россия - миролюбивая страна, а все военные учения направлены, прежде всего, на защиту своих границ, тем более учитывая постоянно нарастающую агрессивную риторику со стороны западных стран. С Россией нужно говорить с помощью диалога, а не обвинениями и бряцанием оружия", - отметил депутат.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220112/ssha-1767448394.html

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