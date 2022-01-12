Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/ubiystvo-1767501684.html
В Якутии нашли закопанную в землю машину с двумя телами внутри
В Якутии нашли закопанную в землю машину с двумя телами внутри - РИА Новости, 12.01.2022
В Якутии нашли закопанную в землю машину с двумя телами внутри
Дело об убийстве расследуют в Усть-Майском районе Якутии после обнаружения тел двух мужчин в автомашине, закопанной в землю, сообщает старший помощник... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:55
2022-01-12T14:55
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Дело об убийстве расследуют в Усть-Майском районе Якутии после обнаружения тел двух мужчин в автомашине, закопанной в землю, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что нелегальные добытчики золота в Якутии были убиты своим компаньоном и захоронены в землю прямо в своем авто, на котором приехали на "сделку".По словам Дворецкой, в октябре 2021 года к следователям поступили сообщения об исчезновении двух мужчин, которые, отправившись в поселок Солнечный Усть-Майского района, перестали выходить на связь с родными. По прошествии времени следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц"."В ходе предварительного расследования установлено местонахождение тел разыскиваемых мужчин, и в январе 2022 года автомашина с их телами извлечена из каменистого грунта с подземным ручьем. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств гибели мужчин", - отметила Дворецкая.
https://ria.ru/20211010/muzhchiny-1753851691.html
https://ria.ru/20211207/prigovor-1762514516.html
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
14:55 12.01.2022
 
В Якутии нашли закопанную в землю машину с двумя телами внутри

В Якутии возбудили дело об убийстве после нахождения двух тел в закопанной машине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Дело об убийстве расследуют в Усть-Майском районе Якутии после обнаружения тел двух мужчин в автомашине, закопанной в землю, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что нелегальные добытчики золота в Якутии были убиты своим компаньоном и захоронены в землю прямо в своем авто, на котором приехали на "сделку".
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября 2021, 06:58
В квартире на Сахалине нашли тела трех мужчин
По словам Дворецкой, в октябре 2021 года к следователям поступили сообщения об исчезновении двух мужчин, которые, отправившись в поселок Солнечный Усть-Майского района, перестали выходить на связь с родными. По прошествии времени следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц".
"В ходе предварительного расследования установлено местонахождение тел разыскиваемых мужчин, и в январе 2022 года автомашина с их телами извлечена из каменистого грунта с подземным ручьем. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств гибели мужчин", - отметила Дворецкая.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 11:15
Жителя Урала, заживо закопавшего знакомого, приговорили к 15 годам колонии
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
01:46Пушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против Путина
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Лента новостейМолния
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле странойПушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против ПутинаБелый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"