https://ria.ru/20220112/ubiystvo-1767501684.html
В Якутии нашли закопанную в землю машину с двумя телами внутри
В Якутии нашли закопанную в землю машину с двумя телами внутри - РИА Новости, 12.01.2022
В Якутии нашли закопанную в землю машину с двумя телами внутри
Дело об убийстве расследуют в Усть-Майском районе Якутии после обнаружения тел двух мужчин в автомашине, закопанной в землю, сообщает старший помощник... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:55
2022-01-12T14:55
2022-01-12T14:55
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Дело об убийстве расследуют в Усть-Майском районе Якутии после обнаружения тел двух мужчин в автомашине, закопанной в землю, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что нелегальные добытчики золота в Якутии были убиты своим компаньоном и захоронены в землю прямо в своем авто, на котором приехали на "сделку".По словам Дворецкой, в октябре 2021 года к следователям поступили сообщения об исчезновении двух мужчин, которые, отправившись в поселок Солнечный Усть-Майского района, перестали выходить на связь с родными. По прошествии времени следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц"."В ходе предварительного расследования установлено местонахождение тел разыскиваемых мужчин, и в январе 2022 года автомашина с их телами извлечена из каменистого грунта с подземным ручьем. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств гибели мужчин", - отметила Дворецкая.
https://ria.ru/20211010/muzhchiny-1753851691.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
В Якутии нашли закопанную в землю машину с двумя телами внутри
В Якутии возбудили дело об убийстве после нахождения двух тел в закопанной машине