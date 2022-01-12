https://ria.ru/20220112/ubiystvo-1767458022.html

В Кировской области отец зарезанного ребенка покончил с собой

В Кировской области отец зарезанного ребенка покончил с собой - РИА Новости, 12.01.2022

В Кировской области отец зарезанного ребенка покончил с собой

Житель Кировской области, тело которого было обнаружено рядом с истыканным ножом пятилетним сыном, покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:10

2022-01-12T11:10

2022-01-12T11:23

происшествия

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Житель Кировской области, тело которого было обнаружено рядом с истыканным ножом пятилетним сыном, покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что днем 11 января в одном из домов в Оричевском районе было обнаружено тело мальчика 2016 года рождения с ножевыми ранениями. Рядом находилось тело его отца. Квартира была закрыта изнутри. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."Мужчина покончил жизнь самоубийством", - сообщил источник.В свою очередь в региональном СУСК рассказали РИА Новости, что семья погибшего мальчика не состояла ни на каких учетах, в семье есть еще один ребенок.

https://ria.ru/20211228/sk-1765849624.html

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происшествия, кировская область