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В Кировской области отец зарезанного ребенка покончил с собой
В Кировской области отец зарезанного ребенка покончил с собой - РИА Новости, 12.01.2022
В Кировской области отец зарезанного ребенка покончил с собой
Житель Кировской области, тело которого было обнаружено рядом с истыканным ножом пятилетним сыном, покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:10
2022-01-12T11:10
2022-01-12T11:23
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Житель Кировской области, тело которого было обнаружено рядом с истыканным ножом пятилетним сыном, покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что днем 11 января в одном из домов в Оричевском районе было обнаружено тело мальчика 2016 года рождения с ножевыми ранениями. Рядом находилось тело его отца. Квартира была закрыта изнутри. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."Мужчина покончил жизнь самоубийством", - сообщил источник.В свою очередь в региональном СУСК рассказали РИА Новости, что семья погибшего мальчика не состояла ни на каких учетах, в семье есть еще один ребенок.
https://ria.ru/20211228/sk-1765849624.html
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происшествия, кировская область
11:10 12.01.2022 (обновлено: 11:23 12.01.2022)
В Кировской области отец зарезанного ребенка покончил с собой
Источник: в Кировской области отец зарезанного пятилетнего ребенка покончил с собой