https://ria.ru/20220112/ubiystvo-1767457270.html

В Нижегородской области ищут убийцу муниципального депутата

В Нижегородской области ищут убийцу муниципального депутата - РИА Новости, 12.01.2022

В Нижегородской области ищут убийцу муниципального депутата

Сотрудники полиции в Нижегородской области разыскивают подозреваемого в убийстве депутата в Ковернинском районе. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:07

2022-01-12T11:07

2022-01-12T11:13

происшествия

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области разыскивают подозреваемого в убийстве депутата в Ковернинском районе.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что во вторник депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области получил огнестрельное ранение в печень и скончался в больнице."Мы проводим комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, произошедшего в районном поселке Ковернино вчера вечером", - сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Нижегородской области.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, разыскивается ранее судимый за имущественное и тяжкое преступления мужчина. Источник подтвердил, что речь идет об убийстве местного депутата.

https://ria.ru/20211026/kriminal-1756330699.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)