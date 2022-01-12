https://ria.ru/20220112/ubiystvo-1767457270.html
В Нижегородской области ищут убийцу муниципального депутата
В Нижегородской области ищут убийцу муниципального депутата - РИА Новости, 12.01.2022
В Нижегородской области ищут убийцу муниципального депутата
Сотрудники полиции в Нижегородской области разыскивают подозреваемого в убийстве депутата в Ковернинском районе. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:07
2022-01-12T11:07
2022-01-12T11:13
происшествия
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области разыскивают подозреваемого в убийстве депутата в Ковернинском районе.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что во вторник депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области получил огнестрельное ранение в печень и скончался в больнице."Мы проводим комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, произошедшего в районном поселке Ковернино вчера вечером", - сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Нижегородской области.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, разыскивается ранее судимый за имущественное и тяжкое преступления мужчина. Источник подтвердил, что речь идет об убийстве местного депутата.
https://ria.ru/20211026/kriminal-1756330699.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:07 12.01.2022 (обновлено: 11:13 12.01.2022)
В Нижегородской области ищут убийцу муниципального депутата
Полиция ищет убийцу муниципального депутата в поселке Ковернино под Нижним Новгородом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости.
Сотрудники полиции в Нижегородской области
разыскивают подозреваемого в убийстве депутата в Ковернинском районе.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что во вторник депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области получил огнестрельное ранение в печень и скончался в больнице.
"Мы проводим комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, произошедшего в районном поселке Ковернино вчера вечером", - сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Нижегородской области.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, разыскивается ранее судимый за имущественное и тяжкое преступления мужчина. Источник подтвердил, что речь идет об убийстве местного депутата.