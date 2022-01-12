https://ria.ru/20220112/ubiystvo-1767448670.html

Более 240 беженцев убили на границе, заявил беглый польский солдат

Более 240 беженцев убили на границе, заявил беглый польский солдат - РИА Новости, 12.01.2022

Более 240 беженцев убили на границе, заявил беглый польский солдат

Польские военные убили более 240 мигрантов на границе. Об этом белорусскому СК рассказал попросивший политического убежища солдат Эмиль Чечко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:30

2022-01-12T10:30

2022-01-12T14:17

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

польша

следственный комитет белоруссии

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МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Польские военные убили более 240 мигрантов на границе. Об этом белорусскому СК рассказал попросивший политического убежища солдат Эмиль Чечко."В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек", — говорится в сообщении ведомства.Чечко задержали 16 декабря в пограничной полосе. Он попросил политического убежища у Минска "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Мужчина обвинил Варшаву в систематических убийствах мигрантов и двух волонтеров, а также признался, что сам вынужден был стрелять в беженцев. Польские власти обвинили его в дезертирстве и объявили в розыск. Ему грозит до десяти лет заключения.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа; нелегалы разбили стихийный лагерь. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Александр Лукашенко предупреждал, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр, находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска. Часть беженцев возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере оставались около 600 беженцев.

https://ria.ru/20211229/soldat-1766011138.html

https://ria.ru/20220110/granitsa-1767144745.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2022-01-12T10:30 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, польша, следственный комитет белоруссии