10:30 12.01.2022 (обновлено: 14:17 12.01.2022)
Более 240 беженцев убили на границе, заявил беглый польский солдат
Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко рассказал СК об убийствах более 240 беженцев
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница — Брузги
МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Польские военные убили более 240 мигрантов на границе. Об этом белорусскому СК рассказал попросивший политического убежища солдат Эмиль Чечко.
"В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек", — говорится в сообщении ведомства.
29 декабря 2021, 14:59В Польше подтвердили приговор сбежавшему в Белоруссию солдату
Чечко задержали 16 декабря в пограничной полосе. Он попросил политического убежища у Минска "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Мужчина обвинил Варшаву в систематических убийствах мигрантов и двух волонтеров, а также признался, что сам вынужден был стрелять в беженцев. Польские власти обвинили его в дезертирстве и объявили в розыск. Ему грозит до десяти лет заключения.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась в начале ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа; нелегалы разбили стихийный лагерь. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на территорию республики.
10 января, 12:19В Польше заявили об очередной попытке штурма мигрантами границы
Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент Александр Лукашенко предупреждал, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов транспортно-логистический центр, находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска. Часть беженцев возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. По официальным данным на конец прошлого года, в лагере оставались около 600 беженцев.