https://ria.ru/20220112/ubiystvo-1767377585.html

"Убийства нельзя было избежать": что не так в деле ростовского полицейского

"Убийства нельзя было избежать": что не так в деле ростовского полицейского - РИА Новости, 12.01.2022

"Убийства нельзя было избежать": что не так в деле ростовского полицейского

Участковому из Ростовской области Александру Кисарову грозит пять лет тюрьмы за халатность. По версии следствия, ему на сотовый позвонила одиннадцатилетняя... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:00

2022-01-12T08:00

2022-01-12T08:15

происшествия

ростов-на-дону

волгодонск

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Участковому из Ростовской области Александру Кисарову грозит пять лет тюрьмы за халатность. По версии следствия, ему на сотовый позвонила одиннадцатилетняя девочка и сообщила, что отец с ножом нападает на мать. Майор не проинформировал об этом дежурную часть, а семейный конфликт закончился жестоким убийством. По словам самого полицейского, он сделал все возможное, чтобы предотвратить преступление. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Новогодний запойВ начале прошлого года в поселке Зимовники пропала 31-летняя мать троих детей Оксана Левченко. На связь с родными она не выходила с 1 января, но к активным поискам приступили лишь спустя несколько дней, когда из Ростова-на-Дону, Волгодонска и других городов прибыли волонтеры.Пока они развешивали ориентировки, прочесывали заброшенные здания и лесополосы, полицейские опрашивали родственников и друзей пропавшей. Те рассказали, что Оксана часто ругалась с гражданским мужем Василием Кичигиным. Конфликты, как правило, возникали на почве ревности. По словам местных, он нигде не работал и ранее был судим за побои.Именно Кичигин сообщил об исчезновении Оксаны, но внятных объяснений дать не смог из-за беспробудного пьянства в праздничные дни.Вечером 10 января на заброшенном пляже недалеко от поселка волонтеры обнаружили ее тело. Судебно-медицинская экспертиза насчитала около 20 ударов ножом. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство".Допросить Кичигина так и не удалось: оперативники обнаружили его дома мертвым. Вскоре расследование прекратили в связи со смертью главного подозреваемого.Непонятный звонокОднако в конце апреля открыли новое дело — по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" — против местного участкового Александра Кисарова. По версии СК, вечером 1 января с ним связалась одиннадцатилетняя дочь Левченко и сообщила, что отец нападает с ножом на мать. Однако тот "не принял исчерпывающих мер реагирования".У защиты другая версия. "Этот дом вообще не на его участке, — объясняет адвокат Александр Веремеев. — Но поскольку семья была не очень благополучной, майор как-то выезжал туда на очередной скандал и оставил Оксане свои контакты. На всякий случай".Кисаров признает, что когда Кичигин схватился за нож, старшая дочь Левченко ему позвонила. И в дежурной части об этом действительно не узнали."Он был на другом вызове, в 40 километрах от Зимовников. Сначала даже не понял, кто звонит, — продолжает Веремеев. — Закончив там работу, набрал этот номер, но ему не ответили. Решил сам все проверить. Полицейский-водитель это подтверждает. Майор стучал в ворота и калитку, никто не открыл. Свет в доме не горел. Опросил соседей, те ничего подозрительного не видели и не слышали".Адвокат считает, что оснований для взламывания замка у полицейского не было. В СК же уверены: Кисаров нарушил должностную инструкцию: не сообщил в дежурную часть о звонке девочки и, таким образом, не предотвратил особо тяжкое преступление."При этом эксперты не ответили на главный вопрос: мог ли майор действительно спасти погибшую, — добавляет Веремеев. — Когда девочка звонила, Кичигин уже бил Оксану ножом. Даже если бы Кисаров прилетел на ракете, было бы поздно".Выяснилось, что Кичигин приказал детям замолчать и притвориться, что в доме никого нет. Перепуганные, они беспрекословно подчинились.У адвоката немало вопросов к следователям и оперативникам, которые не задержали и не допросили Кичигина в первых числах января, хотя знали о постоянных ссорах в семье.Четко по инструкцииВ последние годы полицейские часто фигурируют в скандальных историях, связанных с бытовыми конфликтами. Одно из громких уголовных дел — убийство в Кемерово студентки Веры Пехтелевой.В январе 2020-го к ней на съемную квартиру пришел ее бывший — Владислав Канюс. Он шесть часов пытал девушку, а соседи, слышавшие отчаянные крики, непрерывно звонили в полицию. Помощи так и не дождались. На теле погибшей было порядка 60 ножевых ранений.Начальника смены дежурной части отдела полиции "Ленинский" Михаила Балашова и старшего оперативного дежурного Дмитрия Тарицына обвинили по статье 293 УК "Халатность". Дело сейчас изучает суд. А Наталья Башкатова из Орла уже получила два года колонии-поселения. Пять лет назад к "Лучшему участковому города — 2014" обратилась Яна Савчук, которую избивал ее молодой человек, ранее судимый.Девушка просила успокоить дебошира, однако Башкатова заявила, что приедет, только если Яну убьют. Это вскоре и произошло. Несмотря на аудиозапись разговора, в суде полицейская уверяла, что действовала четко по инструкции.Между тем, по мнению Веремеева, дело Кисарова особое, поскольку он, в отличие от коллег, "отнесся не наплевательски, не поленился и все-таки приехал по адресу". Майор на хорошем счету у начальства и пока продолжает служить. Если его вину докажут, кроме увольнения ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736530674.html

https://ria.ru/20200514/1571399932.html

https://ria.ru/20210913/migranty-1749505029.html

ростов-на-дону

волгодонск

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происшествия, ростов-на-дону, волгодонск, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)