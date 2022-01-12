https://ria.ru/20220112/turoperatory-1767446245.html

Стало известно, сколько россиян отдохнули за границей на Новый год

Стало известно, сколько россиян отдохнули за границей на Новый год - РИА Новости, 12.01.2022

Стало известно, сколько россиян отдохнули за границей на Новый год

На Новый год на отдых отправились более 500 тысяч россиян, из них около 300 тысяч — по России и около 250 тысяч — в зарубежные страны, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:59

2022-01-12T10:59

2022-01-12T10:59

туризм

отдых

египет

краснодарский край

турция

новый год

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Новый год на отдых отправились более 500 тысяч россиян, из них около 300 тысяч — по России и около 250 тысяч — в зарубежные страны, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Глава АТОР уточнила, что продажи туров по РФ в новогодний период в целом по рынку уже вышли на допандемийные объемы. По ее словам, все опрошенные многопрофильные туроператоры видят яркий прирост продаж новогодних путевок по сравнению с периодом годичной давности. "У разных компаний он варьируется от 80 до 300 процентов", — продолжила руководитель ассоциации.Лидером итогового рейтинга по России ожидаемо стал Краснодарский край — Сочи, Анапа, Геленджик. "На этот регион приходится свыше 35 процентов всех проданных туров по РФ, и это первое место с большим отрывом. Далее идут Санкт-Петербург, Крым, Татарстан — 8-10 процентов на каждый регион", — сказала Ломидзе.Первое место в продажах зарубежных туров у Египта. На его красноморские курорты пришлось до половины всех купленных путевок. В итоге, по подсчетам аналитической службы АТОР, в праздничную декаду сюда по линии туроператоров приехали отдыхать около 125 тысяч россиян. Второе место по объемам занимает Турция, третье делят ОАЭ и Доминикана. На четвертом — Куба, на пятом — Мальдивы.

https://ria.ru/20220111/egipet-1767305256.html

египет

краснодарский край

турция

россия

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