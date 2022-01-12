https://ria.ru/20220112/turoperatory-1767446245.html
Стало известно, сколько россиян отдохнули за границей на Новый год
Стало известно, сколько россиян отдохнули за границей на Новый год - РИА Новости, 12.01.2022
Стало известно, сколько россиян отдохнули за границей на Новый год
На Новый год на отдых отправились более 500 тысяч россиян, из них около 300 тысяч — по России и около 250 тысяч — в зарубежные страны, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:59
2022-01-12T10:59
2022-01-12T10:59
туризм
отдых
египет
краснодарский край
турция
новый год
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766763297_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_b30933039fa31419754627e279148e48.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Новый год на отдых отправились более 500 тысяч россиян, из них около 300 тысяч — по России и около 250 тысяч — в зарубежные страны, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Глава АТОР уточнила, что продажи туров по РФ в новогодний период в целом по рынку уже вышли на допандемийные объемы. По ее словам, все опрошенные многопрофильные туроператоры видят яркий прирост продаж новогодних путевок по сравнению с периодом годичной давности. "У разных компаний он варьируется от 80 до 300 процентов", — продолжила руководитель ассоциации.Лидером итогового рейтинга по России ожидаемо стал Краснодарский край — Сочи, Анапа, Геленджик. "На этот регион приходится свыше 35 процентов всех проданных туров по РФ, и это первое место с большим отрывом. Далее идут Санкт-Петербург, Крым, Татарстан — 8-10 процентов на каждый регион", — сказала Ломидзе.Первое место в продажах зарубежных туров у Египта. На его красноморские курорты пришлось до половины всех купленных путевок. В итоге, по подсчетам аналитической службы АТОР, в праздничную декаду сюда по линии туроператоров приехали отдыхать около 125 тысяч россиян. Второе место по объемам занимает Турция, третье делят ОАЭ и Доминикана. На четвертом — Куба, на пятом — Мальдивы.
https://ria.ru/20220111/egipet-1767305256.html
египет
краснодарский край
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766763297_627:0:3358:2048_1920x0_80_0_0_22dd6c4952fa1e0c3b843181a751c04b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, египет, краснодарский край, турция, новый год, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, россия, праздники
Стало известно, сколько россиян отдохнули за границей на Новый год
АТОР: на каникулах 300 тысяч туристов отдохнули в России, 250 тысяч — за рубежом
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На Новый год на отдых отправились более 500 тысяч россиян, из них около 300 тысяч — по России и около 250 тысяч — в зарубежные страны, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Глава АТОР уточнила, что продажи туров по РФ в новогодний период в целом по рынку уже вышли на допандемийные объемы.
"Отставание сохраняется только в выездном туризме. Открывшийся в этом году Египет не смог полностью восполнить туроператорам потерянные объемы закрытой Европы и популярных стран Юго-Восточной Азии, к тому же, они в этом году сократили из-за Египта и зимнюю перевозку на другое востребованное новогоднее направление — Турцию", — пояснила она.
По ее словам, все опрошенные многопрофильные туроператоры видят яркий прирост продаж новогодних путевок по сравнению с периодом годичной давности. "У разных компаний он варьируется от 80 до 300 процентов", — продолжила руководитель ассоциации.
Лидером итогового рейтинга по России ожидаемо стал Краснодарский край — Сочи, Анапа, Геленджик.
"На этот регион приходится свыше 35 процентов всех проданных туров по РФ, и это первое место с большим отрывом. Далее идут Санкт-Петербург, Крым, Татарстан — 8-10 процентов на каждый регион", — сказала Ломидзе.
Первое место в продажах зарубежных туров у Египта. На его красноморские курорты пришлось до половины всех купленных путевок. В итоге, по подсчетам аналитической службы АТОР, в праздничную декаду сюда по линии туроператоров приехали отдыхать около 125 тысяч россиян. Второе место по объемам занимает Турция, третье делят ОАЭ и Доминикана. На четвертом — Куба, на пятом — Мальдивы.