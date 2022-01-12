https://ria.ru/20220112/turizm-1767558685.html
МО получит самую большую субсидию на школьный туризм
МО получит самую большую субсидию на школьный туризм - РИА Новости, 12.01.2022
МО получит самую большую субсидию на школьный туризм
Правительство выделит Московской области более 101 миллиона рублей на реализацию программы школьного туризма. Среди регионов, участвующих в ней, это самая... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:37
2022-01-12T19:37
2022-01-12T19:44
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Правительство выделит Московской области более 101 миллиона рублей на реализацию программы школьного туризма. Среди регионов, участвующих в ней, это самая большая субсидия. Об этом сообщил телеканал "360".В программе смогут принять участие более 18 тысяч подмосковных школьников в 2022 году. Они смогут отправиться в путешествия по Московской области. В турпакеты в рамках программы включены поездки длительностью от одних суток.Задача программы в том, чтобы повысить доступность туризма для школьников. На программу выделят 500 миллионов рублей для 18 регионов страны.
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