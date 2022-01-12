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В Туле водитель внедорожника заблокировал скорой выезд из двора
В Туле водитель внедорожника заблокировал скорой выезд из двора - РИА Новости, 12.01.2022
В Туле водитель внедорожника заблокировал скорой выезд из двора
Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении водителя внедорожника, который заблокировал выезд скорой помощи из двора в Туле,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:09
2022-01-12T16:09
происшествия
тула
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении водителя внедорожника, который заблокировал выезд скорой помощи из двора в Туле, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.По данным местных СМИ, водитель внедорожника сначала обругал водителя скорой помощи, приехавшей по вызову, за то, что тот неудобно встал во дворе. А затем сам перегородил выезд. Очевидцы утверждают, что он сделал это "из вредности", заявив, что у него якобы перегрелась коробка. Когда скорая помощь стала выезжать со двора с пациенткой, водитель включил проблесковый маячок и звуковой спецсигнал - об этом свидетельствует опубликованное в СМИ видео, но внедорожник не сдвинулся с места. Местным жителям пришлось руками выталкивать его на другое место парковки, рассказали очевидцы."Да, действительно, был данный факт. Личность водителя установлена. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ", - сказал РИА Новости представитель УМВД по региону.Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи с включенными проблесковым маячком и спецсигналом, водителю внедорожника грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.
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происшествия, тула, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
16:09 12.01.2022
 
В Туле водитель внедорожника заблокировал скорой выезд из двора

В Туле накажут водителя внедорожника, заблокировавшего скорой выезд из двора

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении водителя внедорожника, который заблокировал выезд скорой помощи из двора в Туле, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По данным местных СМИ, водитель внедорожника сначала обругал водителя скорой помощи, приехавшей по вызову, за то, что тот неудобно встал во дворе. А затем сам перегородил выезд. Очевидцы утверждают, что он сделал это "из вредности", заявив, что у него якобы перегрелась коробка. Когда скорая помощь стала выезжать со двора с пациенткой, водитель включил проблесковый маячок и звуковой спецсигнал - об этом свидетельствует опубликованное в СМИ видео, но внедорожник не сдвинулся с места. Местным жителям пришлось руками выталкивать его на другое место парковки, рассказали очевидцы.
"Да, действительно, был данный факт. Личность водителя установлена. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ", - сказал РИА Новости представитель УМВД по региону.
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, за непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи с включенными проблесковым маячком и спецсигналом, водителю внедорожника грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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