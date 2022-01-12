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Первый вновь построенный ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет
Первый вновь построенный ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет - РИА Новости, 12.01.2022
Первый вновь построенный ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет
Первый построенный в России с нуля стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:08
2022-01-12T20:00
безопасность
юрий слюсарь
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
ту-160
денис мантуров
пао "туполев"
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый построенный в России с нуля стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет, сообщили в "Ростехе"."Двенадцатого января с аэродрома Казанского авиационного завода &lt;...&gt; совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут", — уточнили в госкорпорации.Экипаж летчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента.Для этого полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера.Самолет сохранил внешний облик, но теперь машины строят на новой технологической базе с использованием цифровых технологий.Работа идет в кооперации передовых предприятий металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, большая часть из которых входит в "Ростех".Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, специалисты восстановили "полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации М, с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением".Глава Минпромторга подчеркнул, что большую роль в восстановлении производства сыграла модернизация Казанского авиационного завода.
https://ria.ru/20211225/samolet-1765441154.html
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безопасность, юрий слюсарь , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, ту-160, денис мантуров, пао "туполев", россия
16:08 12.01.2022 (обновлено: 20:00 12.01.2022)
 
Первый вновь построенный ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет

"Ростех": первый собранный с нуля в России ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет

© Фото : ОАКСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил первый полет
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : ОАК
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый построенный в России с нуля стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет, сообщили в "Ростехе".
"Двенадцатого января с аэродрома Казанского авиационного завода <...> совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут", — уточнили в госкорпорации.
Экипаж летчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

"Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование", — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента.
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Для этого полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера.
Самолет сохранил внешний облик, но теперь машины строят на новой технологической базе с использованием цифровых технологий.
Работа идет в кооперации передовых предприятий металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, большая часть из которых входит в "Ростех".
Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, специалисты восстановили "полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации М, с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением".
"Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160, дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных", — добавил министр.
Глава Минпромторга подчеркнул, что большую роль в восстановлении производства сыграла модернизация Казанского авиационного завода.
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БезопасностьЮрий СлюсарьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РостехТу-160Денис МантуровПАО "Туполев"Россия
 
 
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