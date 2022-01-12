https://ria.ru/20220112/tu-160m-1767515671.html

Первый вновь построенный ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет

Первый вновь построенный ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет - РИА Новости, 12.01.2022

Первый вновь построенный ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет

Первый построенный в России с нуля стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:08

2022-01-12T16:08

2022-01-12T20:00

безопасность

юрий слюсарь

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

ту-160

денис мантуров

пао "туполев"

россия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первый построенный в России с нуля стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет, сообщили в "Ростехе"."Двенадцатого января с аэродрома Казанского авиационного завода <...> совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут", — уточнили в госкорпорации.Экипаж летчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента.Для этого полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера.Самолет сохранил внешний облик, но теперь машины строят на новой технологической базе с использованием цифровых технологий.Работа идет в кооперации передовых предприятий металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, большая часть из которых входит в "Ростех".Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, специалисты восстановили "полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации М, с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением".Глава Минпромторга подчеркнул, что большую роль в восстановлении производства сыграла модернизация Казанского авиационного завода.

https://ria.ru/20211225/samolet-1765441154.html

https://ria.ru/20220109/tu-142-1767016527.html

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безопасность, юрий слюсарь , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, ту-160, денис мантуров, пао "туполев", россия