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Х5 Retail Group ограничит наценку на социальные товары на весь 2022 год
Х5 Retail Group ограничит наценку на социальные товары на весь 2022 год - РИА Новости, 12.01.2022
Х5 Retail Group ограничит наценку на социальные товары на весь 2022 год
Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:09
2022-01-12T10:09
экономика
x5 retail group
дикси
торговый дом "перекресток"
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости/Прайм. Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, оно может действовать в течение 2022 года, говорится в сообщении компании."X5 Group… ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу. Все они будут выделены на полках магазинов специальными ценниками. Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет", - говорится в сообщении.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее в среду сообщила, что крупнейшие российские ритейлеры по ее предложению ограничат наценки на социально значимые продукты. По информации ведомства, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group согласились ограничить наценки 10 процентами, а торговая сеть "Бристоль" – 10-15 процентами.Х5 сообщает, что ограничение наценки введено на товары "первой цены" более чем в 20 категориях. В перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки. "Товары, вошедшие в список, определяются по минимальной стоимости закупки, а не по доле в товарообороте – это позволит гарантировать самую выгодную цену на продукты для покупателей в каждой локации с учетом поставок от локальных производителей", - говорится в сообщении.Размер наценки будет определяться в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%.Компания сформировала специальную методику по ценообразованию товаров первой необходимости, которая позволит обеспечить их доступность для покупателей и сдержать рост цен на продукты питания. "X5 Group готова проработать методику совместно с заинтересованными ведомствами, ее применение будет более эффективным в случае, если к ней присоединятся другие ритейлеры, а также производители и поставщики", - отмечается в релизе.Компания также сообщает, что ее торговые сети готовы обеспечивать доступность социально значимых товаров в течение года на уровне 85-95% - таким образом, товары по минимальным ценам будут доступны в каждом магазине даже при повышенном спросе. Список позиций будет обновляться ежемесячно.
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экономика, x5 retail group, дикси, торговый дом "перекресток", пятерочка (сеть магазинов)
10:09 12.01.2022
 
Х5 Retail Group ограничит наценку на социальные товары на весь 2022 год

Владелец "Пятерочки" и "Карусели" ограничит наценку на социальные товары на весь 2022 год

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом зале гипермаркета "Карусель"
Покупатели в торговом зале гипермаркета Карусель - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Покупатели в торговом зале гипермаркета "Карусель"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости/Прайм. Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, оно может действовать в течение 2022 года, говорится в сообщении компании.
"X5 Group… ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу. Все они будут выделены на полках магазинов специальными ценниками. Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет", - говорится в сообщении.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее в среду сообщила, что крупнейшие российские ритейлеры по ее предложению ограничат наценки на социально значимые продукты. По информации ведомства, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group согласились ограничить наценки 10 процентами, а торговая сеть "Бристоль" – 10-15 процентами.
Х5 сообщает, что ограничение наценки введено на товары "первой цены" более чем в 20 категориях. В перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки. "Товары, вошедшие в список, определяются по минимальной стоимости закупки, а не по доле в товарообороте – это позволит гарантировать самую выгодную цену на продукты для покупателей в каждой локации с учетом поставок от локальных производителей", - говорится в сообщении.
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Размер наценки будет определяться в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%.
Компания сформировала специальную методику по ценообразованию товаров первой необходимости, которая позволит обеспечить их доступность для покупателей и сдержать рост цен на продукты питания. "X5 Group готова проработать методику совместно с заинтересованными ведомствами, ее применение будет более эффективным в случае, если к ней присоединятся другие ритейлеры, а также производители и поставщики", - отмечается в релизе.
Компания также сообщает, что ее торговые сети готовы обеспечивать доступность социально значимых товаров в течение года на уровне 85-95% - таким образом, товары по минимальным ценам будут доступны в каждом магазине даже при повышенном спросе. Список позиций будет обновляться ежемесячно.
 
ЭкономикаX5 Retail GroupДиксиТорговый дом "Перекресток"Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
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