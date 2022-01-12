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Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
Единственный путь вперед для России - это деэскалация и участие в дискуссиях, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам совета Россия-НАТО. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:33
2022-01-12T22:38
в мире
киев
сша
нато
совет россия-нато
россия
лиз трасс
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ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости. Единственный путь вперед для России - это деэскалация и участие в дискуссиях, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам совета Россия-НАТО."Россия нарушает свои обязательства своими недавними действиями на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Великобритания и наши союзники едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы противодействуем угрожающему поведению Кремля. То, что произойдет дальше, будет иметь абсолютно решающее значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперед для России - это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях", - приводит слова Трасс Британский МИД.По ее словам, Великобритания и ее союзники "ясно дали понять России, что наращивание ее военной мощи на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму неприемлемо"."Дальнейшее военное вторжение в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой и повлекло бы за собой серьезные последствия для российской экономики, включая согласованные санкции. Трясина затяжного конфликта будет стоить жизней и нанесет ущерб с обеих сторон. Такова реальность вооруженного конфликта, как мы уже видели ранее", - отметила министр.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html
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в мире, киев, сша, нато, совет россия-нато, россия, лиз трасс
22:33 12.01.2022 (обновлено: 22:38 12.01.2022)
 
Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО

Глава МИД Британии Трасс: страны НАТО на встрече с Россией поддержали суверенитет Украины

© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Лиз Трасс
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ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости. Единственный путь вперед для России - это деэскалация и участие в дискуссиях, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам совета Россия-НАТО.
"Россия нарушает свои обязательства своими недавними действиями на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Великобритания и наши союзники едины в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы противодействуем угрожающему поведению Кремля. То, что произойдет дальше, будет иметь абсолютно решающее значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперед для России - это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях", - приводит слова Трасс Британский МИД.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
20:32
Эксперт заявил о "странной" тональности НАТО на переговорах с Россией
По ее словам, Великобритания и ее союзники "ясно дали понять России, что наращивание ее военной мощи на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму неприемлемо".
"Дальнейшее военное вторжение в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой и повлекло бы за собой серьезные последствия для российской экономики, включая согласованные санкции. Трясина затяжного конфликта будет стоить жизней и нанесет ущерб с обеих сторон. Такова реальность вооруженного конфликта, как мы уже видели ранее", - отметила министр.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
21:06
В Бундестаге поддержали Россию в вопросе нерасширения НАТО
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
 
В миреКиевСШАНАТОСовет Россия-НАТОРоссияЛиз Трасс
 
 
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