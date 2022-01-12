https://ria.ru/20220112/tolstoy-1767459680.html

В США умер правнук Льва Толстого

В США умер правнук Льва Толстого - РИА Новости, 12.01.2022

В США умер правнук Льва Толстого

Сергей Толстой, правнук знаменитого русского писателя Льва Толстого (1828 - 1910), скончался в возрасте 99 лет в американском штате Мэриленд, сообщила газета... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:19

2022-01-12T11:19

2022-01-12T12:34

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сергей Толстой, правнук знаменитого русского писателя Льва Толстого (1828 - 1910), скончался в возрасте 99 лет в американском штате Мэриленд, сообщила газета Washington Post.Сообщается, что правнук классика мировой литературы умер четвертого января в хосписном центре в пригороде Вашингтона Бетесде. Издание отмечает, что у него были проблемы с сердцем, нарушения глотания, а также проблемы со слухом и зрением. Кроме того, он мог перенести инсульт, уточняет газета.По сообщению издания, большую часть своей жизни Сергей Толстой провел в Европе, "преимущественно играя в азартные игры". В окрестностях Вашингтона Толстой стал проживать к концу 1960-х годов. По замечанию издания, имеющиеся у него деньги он терял, делая ставки на лошадей.В 2010 году правнук Толстого заявил Washington Post, что "многие богатые дамы" хотели выйти за него замуж и "стать графиней Толстой". "Сейчас уже слишком поздно, но я мог бы стать миллионером", - сказал тогда правнук знаменитого писателя.Сергей Толстой был единственным сыном Веры Толстой, внучки Льва Толстого. Подчеркивается, что в поздний период жизни Сергей Толстой периодически посещал семейные встречи потомков Толстого в Ясной Поляне.

https://ria.ru/20210612/knigi-1736721349.html

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мэриленд, сша, в мире, лев толстой (писатель)