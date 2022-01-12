11:19 12.01.2022 (обновлено: 12:34 12.01.2022)
В США умер правнук Льва Толстого
Правнук Льва Толстого Сергей умер в американском штате Мэриленд на сотом году жизни
Писатель Лев Николаевич Толстой
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сергей Толстой, правнук знаменитого русского писателя Льва Толстого (1828 - 1910), скончался в возрасте 99 лет в американском штате Мэриленд, сообщила газета Washington Post.
Сообщается, что правнук классика мировой литературы умер четвертого января в хосписном центре в пригороде Вашингтона Бетесде. Издание отмечает, что у него были проблемы с сердцем, нарушения глотания, а также проблемы со слухом и зрением. Кроме того, он мог перенести инсульт, уточняет газета.
12 июня 2021, 08:26КультураНазваны самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
По сообщению издания, большую часть своей жизни Сергей Толстой провел в Европе, "преимущественно играя в азартные игры". В окрестностях Вашингтона Толстой стал проживать к концу 1960-х годов. По замечанию издания, имеющиеся у него деньги он терял, делая ставки на лошадей.
В 2010 году правнук Толстого заявил Washington Post, что "многие богатые дамы" хотели выйти за него замуж и "стать графиней Толстой". "Сейчас уже слишком поздно, но я мог бы стать миллионером", - сказал тогда правнук знаменитого писателя.
Сергей Толстой был единственным сыном Веры Толстой, внучки Льва Толстого. Подчеркивается, что в поздний период жизни Сергей Толстой периодически посещал семейные встречи потомков Толстого в Ясной Поляне.
10 июня 2021, 00:31Государственный музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"