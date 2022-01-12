https://ria.ru/20220112/testirovanie-1767462153.html

Уровень тестирования на COVID-19 снизился в 66 регионах, заявила Голикова

Уровень тестирования на COVID-19 снизился в 66 регионах, заявила Голикова - РИА Новости, 12.01.2022

Уровень тестирования на COVID-19 снизился в 66 регионах, заявила Голикова

Уровень тестирования на коронавирус на первой неделе 2022 года снизился в 66 субъектах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:30

2022-01-12T11:30

2022-01-12T11:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уровень тестирования на коронавирус на первой неделе 2022 года снизился в 66 субъектах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.Она отметила, что в последние недели 2021 года и на первой неделе 2022 года наблюдалось снижение уровня тестирования на коронавирус в ряде регионов."И на первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тысяч населения. И снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах Российской Федерации", - сказала Голикова. Она подчеркнула, что рекомендуемый уровень тестирования 300 на 100 тысяч населения.

https://ria.ru/20220105/test-1766679148.html

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коронавирус covid-19, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии