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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220112/testirovanie-1767462153.html
Уровень тестирования на COVID-19 снизился в 66 регионах, заявила Голикова
Уровень тестирования на COVID-19 снизился в 66 регионах, заявила Голикова - РИА Новости, 12.01.2022
Уровень тестирования на COVID-19 снизился в 66 регионах, заявила Голикова
Уровень тестирования на коронавирус на первой неделе 2022 года снизился в 66 субъектах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:30
2022-01-12T11:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уровень тестирования на коронавирус на первой неделе 2022 года снизился в 66 субъектах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.Она отметила, что в последние недели 2021 года и на первой неделе 2022 года наблюдалось снижение уровня тестирования на коронавирус в ряде регионов."И на первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тысяч населения. И снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах Российской Федерации", - сказала Голикова. Она подчеркнула, что рекомендуемый уровень тестирования 300 на 100 тысяч населения.
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коронавирус covid-19, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:30 12.01.2022 (обновлено: 11:44 12.01.2022)
 
Уровень тестирования на COVID-19 снизился в 66 регионах, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова заявила о снижении уровня тестирования на COVID-19 в 66 регионах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уровень тестирования на коронавирус на первой неделе 2022 года снизился в 66 субъектах РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.
Она отметила, что в последние недели 2021 года и на первой неделе 2022 года наблюдалось снижение уровня тестирования на коронавирус в ряде регионов.
"И на первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тысяч населения. И снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах Российской Федерации", - сказала Голикова. Она подчеркнула, что рекомендуемый уровень тестирования 300 на 100 тысяч населения.
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