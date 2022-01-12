Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/telegram-1767485403.html
Глава МВД Германии допустила отключение Telegram
Глава МВД Германии допустила отключение Telegram - РИА Новости, 12.01.2022
Глава МВД Германии допустила отключение Telegram
Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:24
2022-01-12T15:54
мвд германии
telegram
в мире
технологии
европа
германия
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью газете Zeit.Ранее она говорила о необходимости ужесточения политики в отношении Telegram, так как там появляются призывы к расправе с представителями властей.Фезер отметила, что мессенджеру выписывают множество уведомлений о нарушениях, но их исполнение буксует, поэтому МВД намерено взять этот процесс под контроль.При этом она подчеркнула, что у Германии нет шансов урегулировать ситуацию в одиночку и требуется общеевропейское решение.По ее словам, отключение приведет к тяжелым последствиям и будет действительно крайней мерой, но для этого должны провалиться все другие варианты.Интервьюер спросил также, должно ли это беспокоить основателя Telegram Павла Дурова."Ему следовало беспокоиться о том, что на его платформе призывают к ненависти и насилию", — ответила на это Фезер.Позже представитель МВД Германии пояснил, что ведомство обсуждает с партерами в ЕС саму ситуацию с Telegram, но о конкретных мерах по его отключению речи не идет.В последнее время Telegram испытывает в Германии проблемы, поскольку от него требуется соблюдать национальное законодательство — в частности, компания обязана удалять противоправный контент, а также назначить контактное лицо, которому местные власти могли бы передавать уведомления о штрафах.В конце декабря на высказывания немецких официальных лиц в адрес Telegram обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, в отношении мессенджера в Германии ведется политическая кампания, открыты несколько судебных производств. "Цензура налицо", — заключила она.При этом дипломат напомнила, что в России ни МИД, ни другие государственные органы не уходили из Telegram, пока вокруг него велись судебные, а не репрессивные разбирательства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220111/telegram-1767306631.html
https://ria.ru/20220109/telegram-1767049543.html
https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мвд германии, telegram, в мире, технологии, европа, германия, telegram (приложение)
13:24 12.01.2022 (обновлено: 15:54 12.01.2022)
 
Глава МВД Германии допустила отключение Telegram

Глава МВД Германии Фезер пригрозила отключением Telegram в стране

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью газете Zeit.
Ранее она говорила о необходимости ужесточения политики в отношении Telegram, так как там появляются призывы к расправе с представителями властей.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 12:16Сказано в эфире
Как мошенники используют имя создателя Telegram для обмана
Фезер отметила, что мессенджеру выписывают множество уведомлений о нарушениях, но их исполнение буксует, поэтому МВД намерено взять этот процесс под контроль.
При этом она подчеркнула, что у Германии нет шансов урегулировать ситуацию в одиночку и требуется общеевропейское решение.
"Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис, — это было явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен, — тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости", — сказала министр.
По ее словам, отключение приведет к тяжелым последствиям и будет действительно крайней мерой, но для этого должны провалиться все другие варианты.
Интервьюер спросил также, должно ли это беспокоить основателя Telegram Павла Дурова.
"Ему следовало беспокоиться о том, что на его платформе призывают к ненависти и насилию", — ответила на это Фезер.
Позже представитель МВД Германии пояснил, что ведомство обсуждает с партерами в ЕС саму ситуацию с Telegram, но о конкретных мерах по его отключению речи не идет.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 15:55
Минюст ФРГ анонсировал миллионные штрафы мессенджеру Telegram
В последнее время Telegram испытывает в Германии проблемы, поскольку от него требуется соблюдать национальное законодательство — в частности, компания обязана удалять противоправный контент, а также назначить контактное лицо, которому местные власти могли бы передавать уведомления о штрафах.
В конце декабря на высказывания немецких официальных лиц в адрес Telegram обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, в отношении мессенджера в Германии ведется политическая кампания, открыты несколько судебных производств. "Цензура налицо", — заключила она.
При этом дипломат напомнила, что в России ни МИД, ни другие государственные органы не уходили из Telegram, пока вокруг него велись судебные, а не репрессивные разбирательства.
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября 2021, 12:31
В РКН рассказали о штрафах Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok
 
МВД ГерманииTelegramВ миреТехнологииЕвропаГерманияTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
01:46Пушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против Путина
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Лента новостейМолния
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле странойПушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против ПутинаБелый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"