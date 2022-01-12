https://ria.ru/20220112/telegram-1767485403.html

Глава МВД Германии допустила отключение Telegram

Глава МВД Германии допустила отключение Telegram - РИА Новости, 12.01.2022

Глава МВД Германии допустила отключение Telegram

Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:24

2022-01-12T13:24

2022-01-12T15:54

мвд германии

telegram

в мире

технологии

европа

германия

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью газете Zeit.Ранее она говорила о необходимости ужесточения политики в отношении Telegram, так как там появляются призывы к расправе с представителями властей.Фезер отметила, что мессенджеру выписывают множество уведомлений о нарушениях, но их исполнение буксует, поэтому МВД намерено взять этот процесс под контроль.При этом она подчеркнула, что у Германии нет шансов урегулировать ситуацию в одиночку и требуется общеевропейское решение.По ее словам, отключение приведет к тяжелым последствиям и будет действительно крайней мерой, но для этого должны провалиться все другие варианты.Интервьюер спросил также, должно ли это беспокоить основателя Telegram Павла Дурова."Ему следовало беспокоиться о том, что на его платформе призывают к ненависти и насилию", — ответила на это Фезер.Позже представитель МВД Германии пояснил, что ведомство обсуждает с партерами в ЕС саму ситуацию с Telegram, но о конкретных мерах по его отключению речи не идет.В последнее время Telegram испытывает в Германии проблемы, поскольку от него требуется соблюдать национальное законодательство — в частности, компания обязана удалять противоправный контент, а также назначить контактное лицо, которому местные власти могли бы передавать уведомления о штрафах.В конце декабря на высказывания немецких официальных лиц в адрес Telegram обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, в отношении мессенджера в Германии ведется политическая кампания, открыты несколько судебных производств. "Цензура налицо", — заключила она.При этом дипломат напомнила, что в России ни МИД, ни другие государственные органы не уходили из Telegram, пока вокруг него велись судебные, а не репрессивные разбирательства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/telegram-1767306631.html

https://ria.ru/20220109/telegram-1767049543.html

https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мвд германии, telegram, в мире, технологии, европа, германия, telegram (приложение)