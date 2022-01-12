https://ria.ru/20220112/telegram-1767485403.html
Глава МВД Германии допустила отключение Telegram
Глава МВД Германии допустила отключение Telegram - РИА Новости, 12.01.2022
Глава МВД Германии допустила отключение Telegram
Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:24
2022-01-12T13:24
2022-01-12T15:54
мвд германии
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БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Мессенджер Telegram могут заблокировать в Германии, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью газете Zeit.Ранее она говорила о необходимости ужесточения политики в отношении Telegram, так как там появляются призывы к расправе с представителями властей.Фезер отметила, что мессенджеру выписывают множество уведомлений о нарушениях, но их исполнение буксует, поэтому МВД намерено взять этот процесс под контроль.При этом она подчеркнула, что у Германии нет шансов урегулировать ситуацию в одиночку и требуется общеевропейское решение.По ее словам, отключение приведет к тяжелым последствиям и будет действительно крайней мерой, но для этого должны провалиться все другие варианты.Интервьюер спросил также, должно ли это беспокоить основателя Telegram Павла Дурова."Ему следовало беспокоиться о том, что на его платформе призывают к ненависти и насилию", — ответила на это Фезер.Позже представитель МВД Германии пояснил, что ведомство обсуждает с партерами в ЕС саму ситуацию с Telegram, но о конкретных мерах по его отключению речи не идет.В последнее время Telegram испытывает в Германии проблемы, поскольку от него требуется соблюдать национальное законодательство — в частности, компания обязана удалять противоправный контент, а также назначить контактное лицо, которому местные власти могли бы передавать уведомления о штрафах.В конце декабря на высказывания немецких официальных лиц в адрес Telegram обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, в отношении мессенджера в Германии ведется политическая кампания, открыты несколько судебных производств. "Цензура налицо", — заключила она.При этом дипломат напомнила, что в России ни МИД, ни другие государственные органы не уходили из Telegram, пока вокруг него велись судебные, а не репрессивные разбирательства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220111/telegram-1767306631.html
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мвд германии, telegram, в мире, технологии, европа, германия, telegram (приложение)
13:24 12.01.2022 (обновлено: 15:54 12.01.2022)
Глава МВД Германии допустила отключение Telegram
Глава МВД Германии Фезер пригрозила отключением Telegram в стране
БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости.
Мессенджер Telegram
могут заблокировать в Германии
, если его руководство не будет выполнять требования немецкого законодательства, заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью газете Zeit
.
Ранее она говорила о необходимости ужесточения политики в отношении Telegram, так как там появляются призывы к расправе с представителями властей.
Фезер отметила, что мессенджеру выписывают множество уведомлений о нарушениях, но их исполнение буксует, поэтому МВД намерено взять этот процесс под контроль.
При этом она подчеркнула, что у Германии нет шансов урегулировать ситуацию в одиночку и требуется общеевропейское решение.
"Сказать, что в конечном итоге мы отключим сервис, — это было явно болезненно для любого поставщика услуг. Но мы должны всегда смотреть, что произойдет, если сервис будет отключен, — тогда придет другой и мы встанем перед той же проблемой. Поэтому я не исключаю, что мы должны нарастить усилия в юридической плоскости", — сказала министр.
По ее словам, отключение приведет к тяжелым последствиям и будет действительно крайней мерой, но для этого должны провалиться все другие варианты.
Интервьюер спросил также, должно ли это беспокоить основателя Telegram Павла Дурова.
"Ему следовало беспокоиться о том, что на его платформе призывают к ненависти и насилию", — ответила на это Фезер.
Позже представитель МВД Германии пояснил, что ведомство обсуждает с партерами в ЕС саму ситуацию с Telegram, но о конкретных мерах по его отключению речи не идет.
В последнее время Telegram испытывает в Германии проблемы, поскольку от него требуется соблюдать национальное законодательство — в частности, компания обязана удалять противоправный контент, а также назначить контактное лицо, которому местные власти могли бы передавать уведомления о штрафах.
В конце декабря на высказывания немецких официальных лиц в адрес Telegram обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова
. По ее словам, в отношении мессенджера в Германии ведется политическая кампания, открыты несколько судебных производств. "Цензура налицо", — заключила она.
При этом дипломат напомнила, что в России
ни МИД, ни другие государственные органы не уходили из Telegram, пока вокруг него велись судебные, а не репрессивные разбирательства.