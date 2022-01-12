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Украинец набил тату с лицом Порошенко. И речь идет не о руке
"На эту и на ту". Украинец набил тату с лицом Порошенко на ягодицах - РИА Новости, 12.01.2022
Украинец набил тату с лицом Порошенко. И речь идет не о руке
Житель Харькова Евгений Ивашко набил на ягодицах татуировку с изображением бывшего президента Украины Петра Порошенко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:21
2022-01-12T14:14
в мире
украина
харьков
петр порошенко
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Житель Харькова Евгений Ивашко набил на ягодицах татуировку с изображением бывшего президента Украины Петра Порошенко.Процесс нанесения рисунка мужчина запечатлел на видео и выложил на своей странице в инстаграме.Далеко не все подписчики оценили такую задумку, напомнив авантюристу о болезненном процессе сведения татуировки.Тем не менее нашлись и те, кто призвал относится к подобным поступкам с юмором.Ранее харьковчанин также набил у себя на лбу надпись "Кернес Жив", посвященную умершему от последствий COVID-19 мэру города, однако позже решил свести татуировку.Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находится за границей; по его словам, он вернется в Киев 17 января. На прошлой неделе Печерский районный суд Киева наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят суд арестовать самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным СМИ, суд разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
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в мире, украина, харьков, петр порошенко
12:21 12.01.2022 (обновлено: 14:14 12.01.2022)
 
"На эту и на ту". Украинец набил тату с лицом Порошенко на ягодицах

Житель Харькова набил на ягодице тату с лицом бывшего президента Украины Порошенко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Житель Харькова Евгений Ивашко набил на ягодицах татуировку с изображением бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Процесс нанесения рисунка мужчина запечатлел на видео и выложил на своей странице в инстаграме.
"Решил набить новое тату "В тюрьме сейчас макароны". Первый сеанс прошел отлично", – написал он под постом.
Далеко не все подписчики оценили такую задумку, напомнив авантюристу о болезненном процессе сведения татуировки.
Тем не менее нашлись и те, кто призвал относится к подобным поступкам с юмором.
Ранее харьковчанин также набил у себя на лбу надпись "Кернес Жив", посвященную умершему от последствий COVID-19 мэру города, однако позже решил свести татуировку.
Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находится за границей; по его словам, он вернется в Киев 17 января. На прошлой неделе Печерский районный суд Киева наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят суд арестовать самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным СМИ, суд разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
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