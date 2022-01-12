https://ria.ru/20220112/tatu-1767473390.html

Украинец набил тату с лицом Порошенко. И речь идет не о руке

"На эту и на ту". Украинец набил тату с лицом Порошенко на ягодицах - РИА Новости, 12.01.2022

Украинец набил тату с лицом Порошенко. И речь идет не о руке

Житель Харькова Евгений Ивашко набил на ягодицах татуировку с изображением бывшего президента Украины Петра Порошенко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:21

2022-01-12T12:21

2022-01-12T14:14

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Житель Харькова Евгений Ивашко набил на ягодицах татуировку с изображением бывшего президента Украины Петра Порошенко.Процесс нанесения рисунка мужчина запечатлел на видео и выложил на своей странице в инстаграме.Далеко не все подписчики оценили такую задумку, напомнив авантюристу о болезненном процессе сведения татуировки.Тем не менее нашлись и те, кто призвал относится к подобным поступкам с юмором.Ранее харьковчанин также набил у себя на лбу надпись "Кернес Жив", посвященную умершему от последствий COVID-19 мэру города, однако позже решил свести татуировку.Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находится за границей; по его словам, он вернется в Киев 17 января. На прошлой неделе Печерский районный суд Киева наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят суд арестовать самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным СМИ, суд разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766518881.html

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в мире, украина, харьков, петр порошенко