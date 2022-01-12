https://ria.ru/20220112/syr-1767424057.html

Скажите "сыр": названы вред и польза продукта

Диетолог рассказал, почему сыр нельзя есть каждый день - РИА Новости, 12.01.2022

Скажите "сыр": названы вред и польза продукта

Сыр особенно полезен зимой, но есть его каждый день нельзя, считает врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью радио Sputnik он рассказал, к каким заболеваниям РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T02:30

2022-01-12T02:30

2022-01-12T02:31

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сыр особенно полезен зимой, но есть его каждый день нельзя, считает врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью радио Sputnik он рассказал, к каким заболеваниям может привести чрезмерное употребление этого продукта.Россияне отводят сыру заметное место в своем рационе. Однако этот молочный продукт не подходит для ежедневного употребления, предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. В "необдуманных количествах" сыр может приводить к развитию атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также мочекаменной болезни, объяснил он.В состав многих сортов сыра входит большое количество соли, что тоже представляет угрозу для организма, добавил он. Если человек не готов исключить этот продукт из своего повседневного рациона, ему стоит ограничивать его употребление определенными рамками."Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100-150 граммов в сутки", — уточнил Бобровский.В умеренном количестве сыр полезен, входящие в его состав белки являются "строительным материалом" для организма и укрепляют иммунитет, продолжил врач.Кроме того, сыр — ценный источник кальция и витаминов группы B. При этом витамин B12, содержащийся в продукте, делает его особенно полезным зимой."Сыр — источник витаминов группы B, особенно B12. А это некий предшественник гормона удовольствия, гормона радости — серотонина. В зимний период, когда длинные ночи, небольшой световой день — это январь и февраль — витамин B12 нормализует ритмы сна, работает в качестве средства для профилактики депрессии, которая связана с недостатком солнечных дней", — рассказал Бобровский.

https://ria.ru/20220111/vitaminy-1767251638.html

https://rsport.ria.ru/20220110/prostuda-1767085145.html

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общество, здоровье, спбгу, андрей бобровский, россия, еда