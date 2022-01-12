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Судья, принявшая решение по делу Порошенко, попала в базу "Миротворца"
Судья, принявшая решение по делу Порошенко, попала в базу "Миротворца" - РИА Новости, 12.01.2022
Судья, принявшая решение по делу Порошенко, попала в базу "Миротворца"
Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая, которая приняла решение об аресте имущества экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:03
2022-01-12T22:21
в мире
петр порошенко
дунья миятович
донецкая народная республика
луганская народная республика
виктор медведчук
европейская солидарность
обсе
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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая, которая приняла решение об аресте имущества экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец"."Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц. Участие в фабрикации так называемого дела о госизмене Порошенко", — говорится на сайте в карточке судьи.Также эта судья ранее приняла решение о домашнем аресте главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20210207/ukraina-1596374475.html
https://ria.ru/20211015/mirotvorets-1754821753.html
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в мире, петр порошенко, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, виктор медведчук, европейская солидарность, обсе, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
13:03 12.01.2022 (обновлено: 22:21 12.01.2022)
 
Судья, принявшая решение по делу Порошенко, попала в базу "Миротворца"

Судья Бортницкая, принявшая решение по делу Порошенко, попала в базу сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая, которая приняла решение об аресте имущества экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
"Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц. Участие в фабрикации так называемого дела о госизмене Порошенко", — говорится на сайте в карточке судьи.
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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Также эта судья ранее приняла решение о домашнем аресте главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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В ООН раскритиковали внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки
Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 12:07
Замглавы МВД Украины попал в базу "Миротворца" после скандала в Донбассе
 
В миреПетр ПорошенкоДунья МиятовичДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВиктор МедведчукЕвропейская солидарностьОБСЕОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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