https://ria.ru/20220112/sud-1767518930.html

В Мордовии суд арестовал учителя, ранившего директора школы и ее мужа

В Мордовии суд арестовал учителя, ранившего директора школы и ее мужа - РИА Новости, 12.01.2022

В Мордовии суд арестовал учителя, ранившего директора школы и ее мужа

Учитель мордовской школы, подозреваемый в стрельбе по директору школы и ее супругу из травматического пистолета, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:26

2022-01-12T16:26

2022-01-12T16:26

происшествия

республика мордовия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Учитель мордовской школы, подозреваемый в стрельбе по директору школы и ее супругу из травматического пистолета, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД."Арестован на два месяца - до 9 марта, обвинение ему еще не предъявлено", - сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что в больницу из села Лямбирь 8 января были доставлены с ранениями 55-летние супруги. Полиция установила, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, он выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего местный житель произвел выстрел в его сторону и ушел. Женщина уже отпущена из больницы домой, ее супруг проходит лечение.В отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, от дачи показаний он отказался.

https://ria.ru/20220110/uchitel-1767145490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика мордовия, россия