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В Мордовии суд арестовал учителя, ранившего директора школы и ее мужа
В Мордовии суд арестовал учителя, ранившего директора школы и ее мужа - РИА Новости, 12.01.2022
В Мордовии суд арестовал учителя, ранившего директора школы и ее мужа
Учитель мордовской школы, подозреваемый в стрельбе по директору школы и ее супругу из травматического пистолета, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:26
2022-01-12T16:26
происшествия
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Учитель мордовской школы, подозреваемый в стрельбе по директору школы и ее супругу из травматического пистолета, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД."Арестован на два месяца - до 9 марта, обвинение ему еще не предъявлено", - сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что в больницу из села Лямбирь 8 января были доставлены с ранениями 55-летние супруги. Полиция установила, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, он выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего местный житель произвел выстрел в его сторону и ушел. Женщина уже отпущена из больницы домой, ее супруг проходит лечение.В отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, от дачи показаний он отказался.
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происшествия, республика мордовия, россия
16:26 12.01.2022
 
В Мордовии суд арестовал учителя, ранившего директора школы и ее мужа

В Мордовии суд арестовал учителя, ранившего из "травмата" директора школы и ее мужа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Учитель мордовской школы, подозреваемый в стрельбе по директору школы и ее супругу из травматического пистолета, арестован на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
"Арестован на два месяца - до 9 марта, обвинение ему еще не предъявлено", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в больницу из села Лямбирь 8 января были доставлены с ранениями 55-летние супруги. Полиция установила, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, он выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета. Супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего местный житель произвел выстрел в его сторону и ушел. Женщина уже отпущена из больницы домой, ее супруг проходит лечение.
В отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, от дачи показаний он отказался.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 12:22
В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и ее мужа
 
ПроисшествияРеспублика МордовияРоссия
 
 
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