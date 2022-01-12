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Экс-руководителя кружка в Тюмени обвинили в домогательствах к детям
Экс-руководителя кружка в Тюмени обвинили в домогательствах к детям - РИА Новости, 12.01.2022
Экс-руководителя кружка в Тюмени обвинили в домогательствах к детям
Бывший руководитель детского кружка в Тюмени предстанет перед судом по обвинению в домогательствах к девочкам, которые ходили к нему на занятия, сообщает... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:01
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происшествия
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россия
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ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. Бывший руководитель детского кружка в Тюмени предстанет перед судом по обвинению в домогательствах к девочкам, которые ходили к нему на занятия, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.По данным следствия, в разное время мужчина проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам: оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду. Следователям удалось установить 11 таких эпизодов."В Центральный районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя детского кружка. 37-летний преподаватель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ)", - сообщает пресс-служба судебной системы в Telegram-канале.Обвиняемый находится в СИЗО, накануне Центральный районный суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня 2022 года.Первое судебное заседание назначено на 19 января. Суд будет проходить в закрытом режиме.
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия
15:01 12.01.2022
 
Экс-руководителя кружка в Тюмени обвинили в домогательствах к детям

Бывшего руководителя кружка в Тюмени обвинили в домогательствах к детям

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. Бывший руководитель детского кружка в Тюмени предстанет перед судом по обвинению в домогательствах к девочкам, которые ходили к нему на занятия, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
По данным следствия, в разное время мужчина проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам: оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду. Следователям удалось установить 11 таких эпизодов.
"В Центральный районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя детского кружка. 37-летний преподаватель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ)", - сообщает пресс-служба судебной системы в Telegram-канале.
Обвиняемый находится в СИЗО, накануне Центральный районный суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня 2022 года.
Первое судебное заседание назначено на 19 января. Суд будет проходить в закрытом режиме.
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