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Суды в Новосибирске вернулись к работе после сообщений о "минировании"
Суды в Новосибирске вернулись к работе после сообщений о "минировании" - РИА Новости, 12.01.2022
Суды в Новосибирске вернулись к работе после сообщений о "минировании"
Суды в Новосибирской области после проверок правоохранительных органов из-за полученных сообщений о "минировании" вернулись к работе в штатном режиме, сообщает... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:49
2022-01-12T10:49
происшествия
новосибирская область
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Суды в Новосибирской области после проверок правоохранительных органов из-за полученных сообщений о "минировании" вернулись к работе в штатном режиме, сообщает управление судебного департамента в регионе.Ранее сообщалось, что семь судов в Новосибирске и еще пять в районах Новосибирской области утром в среду получили по электронной почте сообщения о "минировании", в зданиях были проведены эвакуации сотрудников и посетителей. По уточненной информации, их число оказалось значительно больше."С 8.00 до 12.30 (04.00 – 08.30 мск) посредством электронной почты поступили сигналы о "минировании" зданий всех судов города Новосибирска и 18 судов Новосибирской области. После сообщения об угрозе взрыва сразу была объявлена экстренная эвакуация сотрудников и посетителей судов", - сообщили в управлении.Силовики провели необходимые проверки, в ходе которых было установлено, что сообщения являлись ложными."В настоящее время все суды работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск
10:49 12.01.2022
 
Суды в Новосибирске вернулись к работе после сообщений о "минировании"

Угрозы взрыва в судах в Новосибирской области не подтвердились

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Суды в Новосибирской области после проверок правоохранительных органов из-за полученных сообщений о "минировании" вернулись к работе в штатном режиме, сообщает управление судебного департамента в регионе.
Ранее сообщалось, что семь судов в Новосибирске и еще пять в районах Новосибирской области утром в среду получили по электронной почте сообщения о "минировании", в зданиях были проведены эвакуации сотрудников и посетителей. По уточненной информации, их число оказалось значительно больше.
"С 8.00 до 12.30 (04.00 – 08.30 мск) посредством электронной почты поступили сигналы о "минировании" зданий всех судов города Новосибирска и 18 судов Новосибирской области. После сообщения об угрозе взрыва сразу была объявлена экстренная эвакуация сотрудников и посетителей судов", - сообщили в управлении.
Силовики провели необходимые проверки, в ходе которых было установлено, что сообщения являлись ложными.
"В настоящее время все суды работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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