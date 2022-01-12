https://ria.ru/20220112/sud-1767451823.html

Суды в Новосибирске вернулись к работе после сообщений о "минировании"

Суды в Новосибирске вернулись к работе после сообщений о "минировании" - РИА Новости, 12.01.2022

Суды в Новосибирске вернулись к работе после сообщений о "минировании"

Суды в Новосибирской области после проверок правоохранительных органов из-за полученных сообщений о "минировании" вернулись к работе в штатном режиме, сообщает... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:49

2022-01-12T10:49

2022-01-12T10:49

происшествия

новосибирская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Суды в Новосибирской области после проверок правоохранительных органов из-за полученных сообщений о "минировании" вернулись к работе в штатном режиме, сообщает управление судебного департамента в регионе.Ранее сообщалось, что семь судов в Новосибирске и еще пять в районах Новосибирской области утром в среду получили по электронной почте сообщения о "минировании", в зданиях были проведены эвакуации сотрудников и посетителей. По уточненной информации, их число оказалось значительно больше."С 8.00 до 12.30 (04.00 – 08.30 мск) посредством электронной почты поступили сигналы о "минировании" зданий всех судов города Новосибирска и 18 судов Новосибирской области. После сообщения об угрозе взрыва сразу была объявлена экстренная эвакуация сотрудников и посетителей судов", - сообщили в управлении.Силовики провели необходимые проверки, в ходе которых было установлено, что сообщения являлись ложными."В настоящее время все суды работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211221/minirovanie-1764807962.html

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происшествия, новосибирская область, новосибирск