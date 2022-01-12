Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/sud-1767442452.html
Житель Кургана получил условный срок за хранение взрывных устройств
Житель Кургана получил условный срок за хранение взрывных устройств - РИА Новости, 12.01.2022
Житель Кургана получил условный срок за хранение взрывных устройств
Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно жителю Кургана, разместившему в соцсетях призывы к экстремистской деятельности, а также в квартире у РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:44
2022-01-12T09:44
происшествия
фсб
курган
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно жителю Кургана, разместившему в соцсетях призывы к экстремистской деятельности, а также в квартире у которого нашли марихуану, самодельные взрывные устройства, винтовку и патроны, сообщила в среду пресс-служба регионального УФСБ России.По данным УФСБ, обвиняемый публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы - тексты и фото содержали призывы к идеологии насилия в отношении представителей органов госвласти. В размещаемых комментариях также присутствовали призывы к насильственным действиям в отношении представителей еврейской национальности, высказывания, направленные на возбуждение чувства ненависти и вражды по мотивам идеологической, национальной и расовой ненависти.Также в квартире подсудимого оперативники изъяли более 600 граммов марихуаны, которые он выращивал в гараже, оборудовав помещение под теплицу. Кроме того, у него были обнаружены самодельные взрывные устройства, мелкокалиберная винтовка и около 1000 патронов."Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя областного центра…. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.Приговор вступил в законную силу, уточняется в сообщении.Он был осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, частью 2 статьи 228, частью 1 статьи 222, частью 1 статьи 222.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет, незаконные хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере, незаконное хранение оружия и боеприпасов, незаконное хранение взрывных устройств), поясняет УФСБ.
https://radiosputnik.ria.ru/20211224/fsb-1765347003.html
курган
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, фсб, курган, россия
09:44 12.01.2022
 
Житель Кургана получил условный срок за хранение взрывных устройств

Жителю Кургана дали условный срок за хранение взрывных устройств и призывы к экстремизму

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно жителю Кургана, разместившему в соцсетях призывы к экстремистской деятельности, а также в квартире у которого нашли марихуану, самодельные взрывные устройства, винтовку и патроны, сообщила в среду пресс-служба регионального УФСБ России.
По данным УФСБ, обвиняемый публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы - тексты и фото содержали призывы к идеологии насилия в отношении представителей органов госвласти. В размещаемых комментариях также присутствовали призывы к насильственным действиям в отношении представителей еврейской национальности, высказывания, направленные на возбуждение чувства ненависти и вражды по мотивам идеологической, национальной и расовой ненависти.
Задержание военнослужащего в Воронежской области. Кадр видео
24 декабря 2021, 15:12В мире
ФСБ задержала завербованного Украиной российского военного
Также в квартире подсудимого оперативники изъяли более 600 граммов марихуаны, которые он выращивал в гараже, оборудовав помещение под теплицу. Кроме того, у него были обнаружены самодельные взрывные устройства, мелкокалиберная винтовка и около 1000 патронов.
"Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя областного центра…. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу, уточняется в сообщении.
Он был осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, частью 2 статьи 228, частью 1 статьи 222, частью 1 статьи 222.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет, незаконные хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере, незаконное хранение оружия и боеприпасов, незаконное хранение взрывных устройств), поясняет УФСБ.
 
ПроисшествияФСБКурганРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
01:46Пушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против Путина
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Лента новостейМолния
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле странойПушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против ПутинаБелый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"