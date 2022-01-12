https://ria.ru/20220112/sud-1767442452.html

Житель Кургана получил условный срок за хранение взрывных устройств

Житель Кургана получил условный срок за хранение взрывных устройств - РИА Новости, 12.01.2022

Житель Кургана получил условный срок за хранение взрывных устройств

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно жителю Кургана, разместившему в соцсетях призывы к экстремистской деятельности, а также в квартире у РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:44

2022-01-12T09:44

2022-01-12T09:44

происшествия

фсб

курган

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно жителю Кургана, разместившему в соцсетях призывы к экстремистской деятельности, а также в квартире у которого нашли марихуану, самодельные взрывные устройства, винтовку и патроны, сообщила в среду пресс-служба регионального УФСБ России.По данным УФСБ, обвиняемый публиковал на своих страницах в социальных сетях экстремистские материалы - тексты и фото содержали призывы к идеологии насилия в отношении представителей органов госвласти. В размещаемых комментариях также присутствовали призывы к насильственным действиям в отношении представителей еврейской национальности, высказывания, направленные на возбуждение чувства ненависти и вражды по мотивам идеологической, национальной и расовой ненависти.Также в квартире подсудимого оперативники изъяли более 600 граммов марихуаны, которые он выращивал в гараже, оборудовав помещение под теплицу. Кроме того, у него были обнаружены самодельные взрывные устройства, мелкокалиберная винтовка и около 1000 патронов."Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 45-летнего жителя областного центра…. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.Приговор вступил в законную силу, уточняется в сообщении.Он был осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, частью 2 статьи 228, частью 1 статьи 222, частью 1 статьи 222.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет, незаконные хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере, незаконное хранение оружия и боеприпасов, незаконное хранение взрывных устройств), поясняет УФСБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211224/fsb-1765347003.html

курган

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фсб, курган, россия