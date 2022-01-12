14:36 12.01.2022 (обновлено: 14:46 12.01.2022)
Два американских советника начали постоянную работу в Минобороны Украины
Двое военных советников из США начали постоянную работу в Минобороны Украины
Украинские военнослужащие
КИЕВ, 12 янв – РИА Новости. Двое советников из США начали работу в министерстве обороны Украины на постоянной основе, сообщила пресс-служба директората политики в сфере обороны министерства обороны Украины.
"Одиннадцатого января 2022 года в директорате политики в сфере обороны министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун", - говорится в сообщении на странице директората в Facebook. По данным ведомства, к основным обязанностям советников относится оказание консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам политики в сфере обороны, а также евроатлантической интеграции.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.